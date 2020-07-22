Сегодня, 22 июля, 75-летие отмечает Валерий Рогожкин, больше 30 лет отдавший барнаульской спортшколе № 10

Всю жизнь Валерий Рогожкин связан со спортом. Был одним из тех, благодаря кому в крае появилась гребля, потом работал в АКС «Динамо», заведовал спортом в тресте «Стройгаз», а с 1992 года и по сей день он работает в барнаульской спортшколе № 10.

Сложно без дела

Где и как я познакомился с Валерием Александровичем, честно говоря, не знаю. Вроде и статей о нем не писал, и комментариев никаких не брал, но сколько себя помню в профессии – то там его встречу, то тут увижу. Помню, как-то шел по Ленинскому, вдруг Рогожкин навстречу со своим неизменным вопросом: «Пресса, привет! Как дела?».

Сегодня мы встречаемся в боксерском зале спортшколы № 10 в подвале дома, в народе известном как магазин «Сотый». Об этом зале Валерий Александрович может рассказывать часами: как находил помещение, как при помощи воспитанников, родителей, просто людей, кому спорт небезразличен, ремонтировал помещение. И вот сейчас проблема – из подвальных помещений спортклубы убирают, не дай бог, коммуникации побегут, а как оно будет на новом месте?

Последние месяцы из-за пандемии спортшколы работают удаленно. Рогожкин все равно на посту. С должности директора он ушел десять лет назад, но в школе остался педагогом.

— Когда эта удаленка началась, я неделю посидел дома – кошмар просто. 50 лет каждое утро на работу, а тут дома и дома. Поэтому стал сюда ходить, все равно надо следить за помещением, – рассказывает Валерий Александрович.

Школе быть

Родом Валерий Александрович из Поспелихинского района, села Николаевка. Спортом целенаправленно не занимался, играл, как все, в футбол, хоккей. О себе говорит просто: «Ростом не вышел, добивался на морально-волевых». Школу оканчивал уже в Барнауле, потом поступил в машиностроительный техникум, начал практиковаться на «Трансмаше», а в итоге оказался на тренерской работе в АКС «Динамо». Рогожкин вспоминает, как смотрел за работой патриарха тренерского цеха Василия Фомичёва, что-то записывал – как знал, что потом пригодится.

Но большая часть его жизни, как мы уже говорили, связана со спортшколой № 10.

— Мы же сначала решили создать отделение гребли. Тогда блистал Костя Костенко, он предложил мне и Гене Шерстобитову попробовать. А почему нет? – говорит Валерий Александрович.

Константин Костенко – наш легендарный гребец, чемпион мира. Геннадий Шерстобитов – известный лыжник и тренер. Вот втроем и взялись. Рогожкин вспоминает, что поначалу коллеги его на смех поднимали, мол, ты же футболист, какая гребля? Потом к гребле добавились боксеры, для них нашли помещение в подвале на пр. Ленина. Так и родилась спортшкола. А сам Рогожкин сначала был завучем, потом стал директором. И, конечно, по краю поколесить пришлось, помогал с организацией спортивной работы, судил соревнования.

Со свистком

Судейство футбольных матчей – отдельная строка в жизни Рогожкина. Как раз накануне нашей встречи играли «Спартак» с «Тамбовом», и система VAR во втором матче подряд отняла гол у воспитанника барнаульского футбола Александра Соболева. Валерий Александрович хоть и болеет за «Торпедо», но все равно негодует.

— Я против этой системы. Всю жизнь судьи на футболе работали без видеоповторов, принимали решение в доли секунды. Вот Соболеву не обидно: пробился в такую команду и один гол отменяют, второй? Мастерство арбитра как раз в том, чтобы суметь мгновенно принять решение. А для этого надо читать игру, не прятаться от мяча. Дал свисток – все, ты прав. А сейчас начинают думать, советоваться. А на поле 22 футболиста и их начальство, да еще болельщики. Засомневался – съедят, – уверен Рогожкин.

Он вспоминает, что сам неоднократно оказывался в сложных ситуациях. В Ташкенте перед игрой уже столы накрывали, местные горячие болельщики чуть ли не с кинжалами сидели, все были уверены в победе своих. А в Находке перед ним раз открыли ворота гаража – и предложили машину на выбор за то, чтобы помог местным футболистам на поле. Отказался, мол, водительских прав нет.

— После игр застолья случались – не отрицаю. Но денег, подарков — никогда. Вышли на поле – и игра покажет, кто сильнее. Ору: «Вижу нарушение!», хоть, честно говорю, не всегда его видел. Но надо было показать, что все контролирую. Брал улыбкой и дисциплиной, – поясняет Валерий Александрович.

Валерий Рогожкин – отличник физической культуры и спорта, почетный работник общего образования РФ.