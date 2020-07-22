Расходы на безопасность: предприниматели могут получить субсидии на дезинфекцию

С 15 июля предприниматели могут подать заявление на получение субсидии на проведение дезинфекционных и профилактических мероприятий.

Как сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, мерой поддержки смогут воспользоваться те организации, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия. К ним относятся: социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования и МСП в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общепита и бытовых услуг.

Субсидия предоставляется в 2020 году единоразово на безвозмездной основе для покрытия части расходов на профилактику и дезинфекцию, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологических требований.

Как будет определяться размер субсидии? Фиксированная выплата 15 тыс. руб. для компаний, а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 года). Для ИП – по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 года) и 15 тыс. на самого индивидуального предпринимателя. Для ИП без работников – 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.

Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации по почте или подать заявку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа нынешнего года. В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены средства субсидии.

На получение указанной субсидии принимаются заявления предпринимателей, которые работают в сферах экономики следующих ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4, 55, 56, 95, 96.01, 96.02, 85.41, 88.91.