Поддержка одаренных: именные губернаторские стипендии получат учащиеся и педагоги Алтайского края

Именные стипендии Губернатора края в области искусств в предстоящем учебном году получат 15 учащихся и 10 педагогов региона.

Эти стипендии ежегодно назначаются по итогам краевого смотра «Юные дарования Алтая». В 2020 году в этом смотре приняли участие 150 учащихся и студентов из 34 образовательных организаций отрасли культуры Алтайского края. Победители определялись в трех номинациях – «Музыкальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство».

Так, по итогам смотра в новом учебном году будут получать стипендии Губернатора Алтайского края восемь обучающихся детских школ искусств, в том числе и барнаульских. Среди них – Никита Мунгалов (детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова), Елена Галкина, Вероника Мешкова (детская музыкальная школа № 2), Софья Колтакова, Денис Пашков (детская музыкальная школа № 5), Эгине Новикян (детская школа искусств № 6). Кроме того, обладателями стипендии станут Ксения Фёдорова из детской школы искусств Ярового и Владимир Овчинников из детской художественной школы при Новоалтайском государственном художественном училище.

Получат стипендии в 2020-2021 годах семь студентов Алтайского государственного музыкального колледжа – Данил Гладких, Виолетта Глёз, Вячеслав Ермолаев, Екатерина Кочукова, Никита Сартаков, Светлана Ханина, Глеб Шехтман.

Именных стипендий Губернатора края также удостоены 10 ведущих преподавателей. Среди них педагоги Алтайского музыкального колледжа – Олег Абрин, Татьяна Овсянникова, Наталья Батанова, Александр Россинский, Мария Костерина, барнаульских детских музыкальных школ № 1 и 2 Татьяна Малафеева и Елена Комиссарова, детской школы искусств № 6 Елена Жахалова и школы искусств города Яровое Валентина Федотова, детской художественной школы Новоалтайского художественного училища Наталья Варова.

За время проведения смотра «Юные дарования Алтая» именных стипендий Губернатора удостоены свыше 200 учащихся и более 100 преподавателей. Средства на выплату стипендий предусмотрены в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры Алтайского края».