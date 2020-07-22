На участке ул. Попова, закрытом для автотранспорта до 6 августа, ведутся интенсивные дорожно-строительные работы

В Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция и строительство важного для города участка магистральной улицы.

За два года на реконструкцию направлено порядка 600 млн руб. В прошлом году построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено щебеночное основание дороги. В этом году построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны. В данное время идет асфальтирование от трамвайного переезда до ул. Трактовой.

На протяжении всего участка работает техника и люди. По словам руководителя подрядной организации ООО СПК «Индустрия» Валерия Багдасаряна, ежедневно на объекте работает до 120 механизаторов, рабочих и специалистов. Ведется переустройство трамвайных путей, кабелей контактной сети и сетей наружного освещения, связи. По северной части улицы идет интенсивная укладка асфальтобетона. Ремонтируются парковки, устраиваются заездные карманы для общественного транспорта, посадочные площадки, идет установка бордюрных камней, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов. После выполнения всех строительных работ будут установлены дорожные знаки и светофоры, нанесена дорожная разметка.

По южной стороне, которая подлежит реконструкции, полностью выполнено основание из инертных материалов, отсыпан и уплотнен щебень.

По словам заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Ивана Гармата, подрядчик работает в хорошем темпе, ритмично.

— Погода нам благоволит. Как и планировалось, перекрытие участка для движения транспорта у нас укладывается в месячный срок. Но стоит понимать, что за этот месяц мы полностью ул. Попова не построим. Пока что мы перекрытый участок приводим в соответствие, чтобы по нему можно было с 6 августа открыть движение. Работы будут продолжаться. Стремимся выполнить все запланированное раньше намеченных сроков. Пока это у нас получается. Подрядчик надежный, строительный контроль ведется. Специалисты нашего комитета, курирующие проект, постоянно находятся на объекте и также контролируют технологию и качество работ. Надеемся, что конечный результат порадует не только автомобилистов, но и всех жителей города. Все работы планируют завершить не позднее 1 октября 2020 года, – пояснил специалист.

Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в этом году в Барнауле с некоторым опережением намеченных сроков. Это касается как выполненных на земле объемов, так и финансирования. Из 42 дорог, запланированных к ремонту, реконструкции и строительству, в настоящий момент 11 участков уже отремонтированы, на 21 идут работы. Уже на этой неделе будет сформирована комиссия по приемке еще нескольких участков отремонтированных дорог. Сейчас на этих объектах с высокой степенью готовности идут рабочие приемки.

1047 млн руб. предусмотрено в 2020 году в Барнауле на реализацию национального проекта БКАД. Из них 4 млн руб. – на мероприятия по безопасности дорожного движения. 42 объекта (38,4 км) запланированы к ремонту, реконструкции и строительству. С 64,8 до 70,7% увеличится нормативность городских автомобильных дорог.