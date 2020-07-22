Международный день бокса, который пройдет 22 июля, будет организован в онлайн-формате

Июль 22 15:13 2020

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В рамках празднования 290-летия Барнаула на пл. Советов запланирован турнир
по профессиональному боксу.
Фото Ярослава Махначёва

В этом году День бокса в нашей стране пройдет под слоганом «Сильнее, чем вчера», который стал девизом для всех боксеров во время пандемии. В течение всего дня на официальной странице Федерации бокса России в «ВКонтакте» можно будет увидеть самые значимые моменты российского бокса за прошедший год, окунуться в истории лучших боксеров нашей страны, а также и самим стать частью глобального международного праздника, приняв участие во флешмобе, который проходит под хештегом #BOXINGEVERYWHERE, где спортсмены будут боксировать с тенью на фоне главных достопримечательностей своих городов, передавая эстафету спортсменам из других государств.

Среди гостей мероприятия – известные боксеры, руководители международных федераций, главы федеральных и региональных отделений Федерации бокса России.

Любители бокса смогут провести свой день вместе с легендарными спортсменами, которые на протяжении всего времени эфира будут проводить прямые включения с московской студией. Все зрители трансляции получат возможность пообщаться со своими кумирами, задав вопросы в комментариях, а лучшие из них ведущие озвучат в прямом эфире. Кроме того, наши чемпионы прокомментируют показательные бои, которые пройдут по всей России в различных форматах.

В режиме реального времени будут проходить многочисленные розыгрыши и конкурсы, где принять участие смогут все подписчики социальных сетей Федерации бокса России.

Эфир будет работать с 12.00 до 19.00.

Международный день бокса – главный праздник всего боксерского сообщества, который отмечается 22 июля. С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах-участницах AIBA. На протяжении последних трех лет День бокса проходил на Красной площади в Москве, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире было принято решение провести его онлайн.
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