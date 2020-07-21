В прошедшее воскресенье, 19 июля, в Барнауле запустили в небо почтовых голубей

Голубеводы Сибирского региона, краевое объединение «Голубеводы Алтая» и краевой детский экологический центр провели акцию «Голубь Победы», посвященную 75-летию Победы над фашистской Германией. В небо были выпущены почтовые голуби практически из всех регионов Сибирского федерального округа. Акцию поддержали администрация Барнаула, Министерство спорта и Министерство образования и науки Алтайского края, Барнаульская епархия, краевая общественная организация «Моя малая Родина».

В Нагорном парке перед храмом Иоанна Предтечи в этот день было многолюдно. Сюда со своими пернатыми питомцами приехали голубеводы из Тюмени, Омска, Томска, Ачинска, Кемерова, Новосибирска. И, конечно же, пришли барнаульцы.

Голубь с библейских времен считается птицей мира. Спортивное голубеводство – зрелищное состязание, вызывающее заслуженное уважение к птице, преданной своему дому и гнезду, способной преодолевать сотни и тысячи километров. Люди узнали об этом давно. Некогда почтовая связь практически полностью опиралась на голубей. Эта птица спасла тысячи жизней. Так, в годы войны, когда связь между соединениями была ненадежной или ее не было совсем, помогала голубиная почта. Голубь изумительно ориентируется в пространстве и всегда находит свое гнездо. Десятки тысяч донесений во время войны были отправлены с помощью голубиной почты и многие из них помогли командирам принять правильное решение.

В акции участвовал и ветеран среди почтовых голубей. В 2007 году птицу молодым птенцом подарили председателю общественной организации голубеводов Алтая Владимиру Криворотову гости из Тюмени.

— Сегодня этот голубь настоящий ветеран. Он побывал во всех городах края и всегда возвращался домой. И сегодня он примет участие в полетном старте. Но если многим птицам придется лететь сотни и даже тысячи километров до своего дома, то мой ветеран уже сегодня вернется в свою родную голубятню, – показывает гостям своего любимца Владимир Иванович.

Участники в приветственных выступлениях выражали надежду, что этот день, 19 июля, станет возрождением спортивного голубеводства в Алтайском крае и во всем Сибирском регионе. И обратились к присутствующему на голубином празднике министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву с просьбой обратить внимание на развитие спортивного голубеводства как на одно из спортивных направлений.

В регионе и в частности в Барнауле сотни голубеводов – и ветеранов, и совсем молодых. Например, Никита Дрянев, заведующий голубиным питомником детского экологического центра, занимается голубями с раннего детства. Пришел в экологический центр первоклашкой. Сейчас учится в колледже, но по-прежнему все свободное время проводит в питомнике.

— У меня и отец любит голубей. У него своя голубятня, свои породы птиц. Я в своей голубятне развожу декоративных птиц. Сегодня на праздник привез почтовую породу из питомника экоцентра. Они прилетят в свою голубятню на ул. Парковую, 7.

С 2014 года в питомнике детского экоцентра ребята под руководством опытных голубеводов разводят голубей отечественных пород, проводят всевозможные конкурсы. В этом году конкурс экоцентра перерос во всероссийский. В нем приняло участие 49 регионов. Пять тысяч школьников отвечали на вопросы викторины, присылали видеоролики, фотографии, плакаты и рисунки.

Финалом спортивного праздника стал запуск почтовых голубей регионов Сибири в барнаульское небо. Покружив над парком, они взяли курс к дому. Голубеводы уверены, что когда они сами доедут до своих городов, голуби их там будут уже ждать.