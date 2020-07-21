В краевой столице продолжается вручение ветеранам Великой Отечественной войны мобильных телефонов с бесплатной сотовой связью

В прошедшую пятницу, 17 июля, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов вместе с молодыми волонтерами Победы побывал в гостях и вручил подарок председателю комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Октябрьского района города Барнаула, фронтовику Петру Яковлевичу Бобкову.

Депутат и волонтеры не просто вручили телефон, но и помогли настроить его. В присутствии гостей ветеран сделал первый звонок. Подаренное средство связи особенное – главным в нем является кнопка SOS, при нажатии которой ветеран сразу автоматически вызовет скорую помощь. Кроме того, в телефон занесены номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтера. Вместе с телефоном в подарок ветеран получает бесплатную сотовую связь – ежемесячно 300 минут телефонных звонков и 150 СМС-сообщений.

Вопрос, как использовать минуты бесплатного тарифа, для Петра Яковлевича не стоит.

— Мы, к сожалению, стареем. У меня много товарищей по Совету ветеранов, по годам моей прежней работы осталось много друзей. Многие из них уже редко выходят из дома. Встретиться, поговорить не всегда получается. Поэтому буду звонить своим товарищам, чтобы не замыкались в четырех стенах. К счастью мы, ветераны войны, ветераны производства, по-прежнему нужны нынешнему поколению. Большое спасибо за такой подарок, – поблагодарил фронтовик.

Пётр Яковлевич Бобков родился в Алтайском крае. С началом войны, с 14-летнего возраста он начал трудиться в колхозе на разных работах. В 1944 году был мобилизован, зачислен рядовым в учебный артиллерийский полк. Овладев артиллерийским ремеслом, воевал в составе первого Дальневосточного фронта, был командиром орудия отдельного истребительного противотанкового дивизиона. После победы над Японией Пётр Яковлевич еще два с половиной года для поддержания порядка нес службу в Китае.

После демобилизации вернулся на родину. Работал слесарем на тракторном заводе в городе Рубцовске. В 1956 году переехал в Барнаул, устроился на завод «Трансмаш» слесарем и параллельно учился в Алтайском политехническом институте. На «Трансмаше» прошел путь от рабочего до главного механика предприятия. С 1972 по 1975 год замещал должность секретаря парткома завода. Неоднократно избирался депутатом городского Совета, членом районного и городского комитетов партии. В 1975 году был назначен на работу директором строящегося завода «Химволокно». А с 1977 года и до ухода на заслуженный отдых работал заместителем директора завода «Геофизической аппаратуры». И сейчас, несмотря на возраст и здоровье, возглавляет комитет ветеранов. Пётр Яковлевич частый гость на встречах с учащимися школ, с молодежью. Делится секретами своей яркой, интересной жизни. А они, по убеждению ветерана, очень просты: не бояться никакой работы и ответственности за порученное дело. «Мы сами хозяева своей судьбы»,– с высоты своих прожитых лет уверенно говорит ветеран.

Пётр Яковлевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Японией» и «За освоение целинных и залежных земель». На парадном костюме ветерана почти два десятка медалей. В этом году Петру Яковлевичу вручили еще одну юбилейную медаль – «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Акция «Адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны» инициирована организационным комитетом «Наша Победа» в честь 75-й годовщины безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В Алтайском крае проект реализуется «Волонтерами Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Правительства Алтайского края, Министерства социальной защиты и Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития.