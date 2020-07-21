Четыре премьеры: от спектаклей для тинейджеров до серьезной мировой драматургии

В Молодежном театре Алтая началась подготовка к новому творческому сезону. Уже предстоящей осенью зрители смогут увидеть четыре премьерных спектакля.

Мелодия жизни

Сегодня над новой пьесой «Временно недоступен» немецкого драматурга Петры Вюлленвебер работает режиссер из Новосибирска Анна Зиновьева. Этот постановщик уже известен барнаульскому зрителю по комедии «Бог резни», которая была поставлена на сцене МТА в 2015 году, а также по сказке для детей от 6 до 100 лет «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по известной книге Кейт ДиКамилло. Новая постановка рассчитана на подростков – самую сложную и мало охваченную вниманием режиссеров публику. По сюжету пьесы в автомобильной катастрофе погибает мать, в итоге двое детей, их отец и бабушка остаются каждый со своим горем наедине, отдаляясь друг от друга все больше и больше. Слова в телефоне «абонент временно недоступен» звучат все чаще и вполне могут перейти из разряда «временно» в разряд «навсегда». И только когда сын, ищущий выход в различных экстремальных проявлениях, сам оказывается на волосок от гибели, семья понимает, что только вместе они смогут выстоять и стать счастливыми. Как рассказали в театре, новый спектакль войдет в репертуар театра благодаря проекту «Культура малой Родины», направленному на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры страны.

Ждет зрителей еще одна новая работа – артист театра Андрей Воробьёв, который в январе этого года представил зрителям постановку «Камедыя», ставит спектакль по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта «Мсье Ибрагим и цветы Корана». Этот автор в Барнауле известен – в 2015 году по его произведению «Оскар и Розовая дама» был поставлен Александром Зыковым моноспектакль для актрисы Надежды Царининой, а в 2019 году его пьеса «Дети Ноя» легла в основу удивительно тонкой работы режиссера Марии Любецкой в театре кукол «Сказка» (в рамках творческой лаборатории для молодых режиссеров). «Мсье Ибрагим и цветы Корана» – нежная и многослойная книга Шмитта, в которой под внешне незамысловатый рассказ замаскирована история о брошенном отцом мальчишке, страдающем от одиночества. Он живет в Париже на Голубой улице, которая давно не голубая, покупает на ужин консервы у местного араба, который вовсе не араб. Так что же здесь настоящее? А подлинны в пьесе взросление, дружба, столкновение с миром иной религии, а главное – неповторимая мелодия жизни.

Совсем скоро в МТА прибудет артист новосибирского театра «Глобус» Александр Липовской, поставивший три года назад в барнаульском театре спектакль Cash по собственной пьесе. На сей раз вместе с актерами МТА он будет создавать новый спектакль «Киддо» по произведению собственного сочинения.

Мышеловка как метафора

Еще одной премьерой осени станет трагедия «Гамлет». За самую знаменитую пьесу в мире взялась Татьяна Безменова – московский режиссер, которая в Барнауле больше известна как балетмейстер, автор пластических решений таких спектаклей, как «Я пришел дать вам волю» краевого театра драмы, «Амадей», «Ползунов», «Человек из Ламанчи», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», «Шоу начинается!» музыкального театра, а также режиссер-постановщик известной комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на сцене МТА.

— За основу мы взяли очень редкий перевод Михаила Морозова – литературоведа, театроведа и переводчика, посвятившего свою жизнь изучению творчества Шекспира, того самого Мики Морозова, которого изобразил на своем знаменитом полотне Валентин Серов, – пояснила режиссер. – Он и сделал прозаический перевод «Гамлета», практически подстрочник, претендующий не на художественность, а, скорее, на семантическую точность. Да, существуют прекрасные стихотворные переводы Бориса Пастернака, Михаила Лозинского, великого князя Константина Романова (во время репетиций мы ими тоже пользуемся). Но столкнувшись с текстом Михаила Морозова, мы все же решили предпочесть шекспировскому поэтическому слогу шекспировское слово. Ведь ни для кого не секрет, что при переводах в угоду рифмам порой приходится заменять слова, отчего искажаются первоначальные смыслы. По-моему, до нас с такой трактовкой еще никто на театральной сцене не работал.

Этот спектакль режиссер создает совместно с художником и сценографом Алексеем Паненковым, который специально для постановки придумал необычное пространство. Если не углубляться в детали, то речь идет о гигантской мышеловке (ведь у Шекспира «Мышеловка» не просто пьеса в пьесе, а роковая метафора) – некоей шкатулке с секретами, работающей как раздвижной механизм. К тому же принц датский здесь – намеренно мальчишка, а вовсе не Гамлет-Высоцкий, Гамлет-Смоктуновский, Гамлет-Мэл Гибсон. Ведь, по мнению Татьяны Безменовой, этот герой изначально был создан вовсе не для войны, кровавой мести или разрушений, а для чего-то более прекрасного. Поэтому его мир – это бывшая детская, в которой он рос в окружении огромного количества книг, каких-то значимых с детства предметов. И это пространство тоже становится западней, впрочем, как и весь Эльсинор.

Кстати, первые показы «Гамлета» должны были состояться в апреле, но из-за коронавируса премьеру вынужденно перенесли на полгода.

В МТА – пополнение. В новом сезоне на сцену театра выйдет артистка Ольга Бойкова. Она окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств, работала в Омском государственном Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова, Алтайском государственном музыкальном театре, Алтайском государственном Доме народного творчества и Алтайском государственном театре кукол «Сказка».