В поселке Научный Городок созданы три ТСЖ – это новый опыт для пригорода Барнаула

ТСЖ «Научный Городок-19», «Научный Городок-20» и «Научный Городок-21» созданы нынешней зимой после того, как прежняя управляющая компания прекратила свою деятельность. Решение далось жителям непросто, несколько месяцев собственники колебались между двумя вариантами: уйти в другую управляющую компанию или взять управление в свои руки.

Разобраться непросто

Ольга Тишкевич, жительница дома № 21, до весны прошлого года активно занималась благоустройством придомовой территории: сажала цветы, договаривалась насчет песка для детской площадки, гоняла любителей покормить голубей на зеленой травке у подъезда.

— В мае 2019 года управляющая организация, которая 12 лет работала с нашим домом, ушла с рынка услуг и объявила, что нужно выбрать способ управления нашей шестиподъездной пятиэтажкой, – рассказала Ольга Александровна. – До этого времени я и не знала, что такое паспорт готовности дома к отопительному сезону, какие трубы имеются в подвале и почему нам в конце года выставляли значительные суммы за работы по текущему содержанию жилья, о которых жильцы даже не ведали.

К тому времени в 14 многоэтажках Научного Городка были выбраны советы домов и те, кому не все равно, пошли по квартирам, чтобы узнать мнение людей.

— Мы поняли, что стали собственниками жилья не 10 лет назад, если честно, а в мае прошлого года: в доме есть инженерные коммуникации, фасад, балконы, электрика, дворник, аварийная служба да еще много того, что мы даже и не замечаем в повседневной жизни, но что требует постоянного финансирования, – продолжает Ольга Тишкевич. – Особенно это касается такого старого жилфонда, как наш дом, где крыша течет, за последний месяц шесть раз засорялась канализация, зимой было несколько порывов труб отопления. В доме 80 квартир, в каждую пришлось наведаться не один десяток раз, прежде чем мы сообща решили, что будем управлять домом сами.

К тому времени плата за текущее содержание жилья составляла 7 руб. 90 коп., жители сразу решили, что с тарифом меньше 12 руб. за кв. м управление начинать не стоит.

— И на этот тариф далеко не разбежишься, поэтому пытаемся экономить. Председателем ТСЖ пока работаю на безвозмездной основе, бухгалтер, который ведет лицевые счета – единственный наемный работник, электрика и слесаря приглашаем только на устранение повреждений, они работают по сдельной оплате труда, – подчеркнула Ольга Александровна. – Мне, как пенсионеру, наличие свободного времени позволяет по вечерам разбираться с чертежами внутридомовых коммуникаций. Теперь хоть знаю, какой вентиль перекрыть в случае чего. Да и жильцы в доме отзывчивые, и ночью придут на помощь, если в подвале авария.

По данным Вычислительного центра ЖКХ Алтайского края, в Барнауле оказывают услуги населению 488 организаций, из них 85 – управляющие компании, 403 – ТСЖ и ЖСК.

От малого к капитальному

Кроме ремонта коммуникаций председателю ТСЖ приходится решать и другие, так сказать, сопутствующие вопросы. Один из них – бездомные кошки, которые живут в подвалах домов. Казалось бы, мелочь, ан нет, огромная проблема.

— В подвале очень сыро, нужно пробивать техотверстия, чтобы там проветрить, почистить и вывести земляных блох, а уж потом приступать к ремонту коммуникаций, – сетует Ольга Тишкевич. – Защитники животных из соседних домов настроены весьма категорично, заявляя о том, что мы безжалостные люди, ведь нестерилизованные кошки могут погибнуть после обработки помещения ядом. Убедить никак не можем, что пока в подвале кишат блохи, туда ни один инспектор на приемку дома не войдет, значит, останемся без паспорта готовности в зиму, а этого допустить никак нельзя.

Жильцы дома № 21 понимают, что на ремонт той же кровли деньги одномоментно не собрать, у регоператора капремонта дом значится в очень далеких планах, до которых остаткам кровли просто не дожить.

— В этом году будем просто латать дыры, кровля течет в каждом подъезде, – поделилась Ольга Тишкевич своими планами. – Попробуем перенести срок капремонта на ближайшее время. Для этого необходимо заняться проведением экспертизы. Задумались об экономии, в частности, как попасть в программу по установке погодозависимого элеваторного узла. Наша частная собственность содержится исключительно на наши деньги, но как некоммерческая организация ТСЖ имеет больше возможностей для экономии, будем искать полезные программы и подпрограммы и участвовать в них. Начало положено, у нас уже уменьшилось количество должников за жилищно-коммунальные услуги с десяти до трех, да и они дали обещание погасить задолженность до осени.

Солидарная ответственность

Старожилы дома, сидящие возле подъезда на лавочке, поделились своими мыслями:

— Рано пока об успехах говорить, нашему ТСЖ всего пять месяцев. Уже прониклись мыслью, что мы – собственники, значит, не имеем права умыть ручки, не платить за услуги или тихо саботировать все остальное. Мы несем солидарную ответственность за состояние своего дома, винить кого-то в безалаберном к нему отношении уже не получится. Научимся и в трубах разбираться, и общедомовое собрание для нас – уже не кошмар и пустая трата времени. Глаза боятся, а руки делают, так и у нас: и с кошками разберемся, и текущую кровлю залатаем.

Александр Михалдыкин, глава администрации Ленинского района: «ТСЖ как способ управления имуществом многоквартирного дома имеет свои плюсы и минусы. Во многом успех такой структуры зависит от желания жителей навести порядок в своем доме, от грамотного руководства товариществом и целесообразности распоряжения средствами. Жители Научного Городка не просто зарегистрировали три ТСЖ, они самоорганизовались, четко видят перспективы дальнейшего развития, их не пугают трудности. Время покажет, как собственники распорядятся предоставленной свободой выбора, главное, что дома не остались без присмотра, на них будут проводиться необходимые работы по подготовке к отопительному сезону. А мы, в свою очередь, поможем всем, что от нас зависит, чтобы новая коммунальная структура пригородной территории быстрее встала на ноги».