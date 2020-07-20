В Горно-Алтайск будут летать чартеры. Как это отразится на турпотоке в Алтайский край?

Вместе с частичным снятием ограничений, связанных с пандемией, с 1 июля заработали туристические направления по всей стране. Алтайский край открыл свои маршруты чуть раньше, чем другие регионы – 27 июня. И тут же попал в зону внимания ведущих туроператоров. Перспективы развития туристического рынка двух Алтаев обсуждали в рамках онлайн-конференции, которая прошла с участием руководителей регионов и представителей туротрасли.

По ту сторону Катуни

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, 1 июля туризм, пусть и с некоторыми ограничениями, запустился практически по всей стране, а если конкретней, в 74 регионах. Но одной из самых привлекательных в этом списке смотрится территория двух Алтаев – с этими направлениями сегодня связан целый ряд довольно интересных предложений.

— Благодаря туроператорам Алтайский край и Республика Алтай – регионы, которые в центральной части России воспринимаются как одно целое, становятся все ближе и доступней жителям страны, – комментирует Зарина Валерьевна. – Между тем, это направление всегда считалось из разряда недешевых. Для того чтобы сделать его доступней, между двумя столицами нашей страны и Горно-Алтайском с 18 июля начнут курсировать чартерные рейсы.

Как считает Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, для нашего региона это тоже знаковое событие. Прежде всего потому, что из Горно-Алтайска туристам будет удобней добираться и до левого берега Катуни, где также есть на что посмотреть. В числе доступных достопримечательностей Алтайского края: Денисова пещера – стоянка древнего человека, жившего на земле около 50 тысяч лет назад, шукшинские места – в частности, Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, озеро Ая, курорт «Белокуриха» и множество других объектов, связанных с экологическим, экскурсионно-познавательным, сельским событийным и лечебно-оздоровительным туризмом.

— Безусловно, в этом году туристический сезон проходит в особом режиме, – считает Виктор Петрович. – И после его открытия наша главная задача – обеспечить одновременно комфортный и безопасный отдых для отдыхающих. Чтобы туробъекты могли принимать гостей, был разработан специальный план поэтапного снятия введенных ограничений с учетом эпидемиологической обстановки в крае. И если на первом этапе, с 8 июня работу возобновили санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии, то на втором, с 27 июня, заработали остальные объекты размещения – гостиницы, базы отдыха. Сегодня край готов к приему туристов. Правда, важно помнить, что на территории края действует масочный режим, необходимо соблюдать и социальную дистанцию. Но, к счастью, зоны туристического интереса, наши дестинации находятся в сотнях километров от больших городов, где растет число заболевших коронавирусом. На таком удалении от очагов инфекции эпидемиологический риск достаточно невысок.

Спрос рождает предложение

Как заверил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, с 18 июля чартерные рейсы будут летать из Москвы и впервые в истории из Санкт-Петербурга, а это почти 1000 кресел в неделю. Для этих целей в регион заходит новая авиакомпания Nordwind. Кроме того, разработана целая серия турпакетов, согласно которым цена на недельное размещение за человека в отеле с питанием составит 19 тыс. рублей, средняя стоимость – 24 тысячи. Что интересно, как только был открыт турсезон, тут же были раскуплены до конца лета все вип-туры по цене 80 тыс. рублей в сутки без перелета. Обладателями таких путевок стали известные бизнесмены, артисты и музыканты. Это свидетельствует о том, что Алтай становится все интересней для туристов с доходами выше среднего.

— Еще несколько лет назад Горно-Алтайский аэропорт в неделю принимал 4 рейса зимой и 7 – летом, то теперь мы выполняем 47 авиарейсов, – пояснил Олег Леонидович. – Причем сегодня к нам летают самолеты ведущих компаний – «S7», «Победа», «Уральские авиалинии» и число авиаперевозчиков только растет. Кроме того, мы принимаем рейсы из Красноярска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, с недавних пор и из Белокурихи (с 3 июля). А с апреля этого года возобновило работу внутрирегиональное сообщение, которое было закрыто более 26 лет. В планах – открыть международный терминал, что станет еще одним толчком в развитии въездного туризма. Еще мы намерены в ближайшие годы снять вопрос сезонности и открыть на территории региона семь горнолыжных курортов, в том числе и на леднике, неподалеку от Белухи (этим проектом уже заинтересовалась французская сторона).

По мнению главы Ростуризма, для столь популярных зон, как территория двух Алтаев очень важно развивать круглогодичные турпродукты. Для этого потребуется поработать с качеством предоставляемых услуг: повысить звездность отелей, обзавестись специально обученным персоналом, повысить качество сопутствующего сервиса. И если будет по-прежнему расти спрос на эти направления, то за ним автоматически последуют и более разнообразные предложения.

С открытием турсезона в Алтайском крае возобновили свою работу 611 баз отдыха, санаториев и гостиниц, что составляет 80% от их общего числа. Все они действуют с учетом требований Роспотребнадзора.