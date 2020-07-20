В Барнауле ремонтируют дома, в которых проживают ветераны

В домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, ведется ремонт. Таким образом в Барнауле продолжаются мероприятия, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной и семьям умерших участников и инвалидов войны в части улучшения жилищных условий.

Недавно завершился ремонт подъезда в двухэтажке на ул. Чудненко, 8. В стареньком доме 1950 года постройки живет ветеран войны Дмитрий Куценко. Дмитрий Васильевич в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовал во время Маньчжурской операции в освобождении города Тумын, был контужен. Победу он встретил на полевых учениях. После войны прослужил три года в Корее и демобилизовался лишь в 1950 году. После окончания вечерней школы поступил в Тульский горный техникум, работал на шахте проходчиком, слесарем, механиком, мастером, начальником участка. А в Барнаул, на родину жены, приехал уже на пенсии. На втором этаже кирпичного дома Дмитрий Васильевич живет уже не одно десятилетие. Ветеран и председатель совета дома в прошлом году обмолвились: «Хорошо бы в подъездах косметический ремонт сделать – все-таки 70 лет эксплуатации сказываются не лучшим образом». Жители сказали – управляющая компания сделала.

— Жильцам удалось накопить около 40 тысяч рублей, на которые мы планировали этим летом сделать ремонт обоих подъездов и цоколя. До цоколя, к сожалению, дело не дошло, потому что нынешней весной начала течь крыша. Ее много лет назад капитально ремонтировали, и в покрытии осталось много дыр от саморезов, – рассказал Дмитрий Дотолев, директор управляющей компании «Булат». – Дмитрий Васильевич живет на втором этаже и от подтоплений страдала его квартира и соседки. Жители пошли навстречу, и вместо ремонта цоколя мы залатали кровлю. Когда мы начали ремонт первого подъезда, то увидели, что балка перекрытия между первым и вторым этажом частично прогнила, поэтому мы провели усиление конструкции. Суммарно на все эти работы мы потратили 65 тысяч рублей – это почти на треть больше, чем накопили собственники.

Сейчас первый подъезд выглядит как новый – стены выровнены, оштукатурены, прошпатлеваны и покрашены, а потолки сверкают белизной. Летом 2021 года, обещает директор управляющей компании, аналогичный косметический ремонт будет проведен и во втором подъезде.

Завершены работы по восстановительному ремонту кровли в местах протечек в двухэтажке на ул. Чкалова, 52а, где проживает вдова ветерана войны Надежда Колычева. Из-за открытого слухового окна во время дождей осадки периодически попадали в квартиру женщины, но главная ее беда – протечки кровли.

— С 2016 года крыша бежала, не переставая. Потолки в кухне и коридоре были желтые от постоянного подтопления, – жалуется Надежда Филипповна. – Управляющая компания «Старый Барнаул» недавно завершила ремонт крыши, заменив часть шиферного покрытия. Надеюсь, что наконец-то в квартире всегда будет хорошая погода.

По поручению президента России Владимира Путина в домах, где живут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем, проводят капитальный и текущий ремонт.