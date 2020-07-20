В Барнауле открылась первая выставка после частичной отмены ограничений

В выставочном зале музея «Город» действует большая экспозиция «Победа», посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. На ней представлено свыше 200 работ алтайских творцов – как членов краевого отделения Союза художников России, так и непрофессиональных авторов.

Переосмысливая Победу

На самом деле, эту выставку, состоящую из произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного творчества, планировалось открыть еще в мае, накануне празднования Дня Победы. К ней художники готовились заранее, очень ее ждали. Однако эпидемиологическая ситуация заставила отложить эти планы до более лучших времен. Сегодня, во время частичной отмены ограничений, эта выставка открылась для посетителей при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

— Выставка «Победа» – это отклик души наших художников на заданную тему, – пояснил председатель краевого отделения Союза художников России Дмитрий Петренко. – Для того чтобы она стала наиболее полновесной, мы пригласили поучаствовать в ней не только членов нашего объединения, но и художников-любителей, начинающих авторов. К тому же дополнением к выставке стали тематические плакаты, вошедшие в шорт-лист краевого конкурса, организованного краевым отделением Союза дизайнеров России совместно с Институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ и АГИКом. Есть среди представленных работ и особенно ценный раздел, где выставлены произведения наших ветеранов – их предоставили фонды музеев, родственники ушедших из жизни мастеров.

Так, в отдельную экспозицию выделены работы художников, переживших войну, – Фёдора Филонова, Михаила Викулина, Глеба Белышева, Михаила Будкеева, Алексея Югаткина, Альфреда Фризена, Майи Ковешниковой, Виктора Зотеева, Владимира Шкиля – одного из оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Не случайно творчеству Владимира Кирилловича, которому в следующем году исполнится 100 лет, уделено особое место.

Логично, что на выставке можно увидеть довольно много портретов ветеранов войны, наших знаменитых земляков, участвовавших в боях, и даже полководцев. Есть ряд мастеров, которые запечатлели своих педагогов и прославленных коллег по цеху – так, Ирина Щетинина написала портрет Глеба Белышева, Валерий Васин – педагога и скульптора Алексея Ивлева, портреты народного художника РФ, ветерана войны Михаила Будкеева представили Владимир Максименко и Александр Шишкин. Александр Гнилицкий изобразил портрет своей мамы, труженицы тыла, Иван Быков – своего деда Митрофана, а Павел Джура предложил на выставку целую серию графических портретов ветеранов Новичихи.

Широта стилей и направлений

Подавляющую часть экспозиции составляют новые работы художников, датированные 2019 или 2020 годами. В них каждый мастер по-своему поразмышлял на заданную тему, по-особому переосмыслил события 75-летней давности. К примеру, полотно Ивана Ильющенко «Свободные» (выполнено оно в технике аэрографии), на котором изображены мчащиеся кони, несет в себе невероятную энергию и дух свободы, а в работе «Зеленый сон» художницы Екатерины Дёмкиной показаны в лодке двое влюбленных, одного из которых явно нет уже в живых. Необычный отклик тема войны нашла в работах Ларисы Пастушковой («Цветок») и Евгения Скурихина («Радуга-война»), по-своему обыгравших георгиевскую ленту.

Украсили выставку произведения студентов Новоалтайского художественного училища – довольно масштабные по замыслу и сложные по исполнению.

Отдельное место занимают работы алтайских скульпторов. К примеру, Николай Звонков представил в рамках экспозиции скульптурные портреты Марка Юдалевича и Алексея Скурлатова, композицию из кедра и березы выставил Максим Красулин, Людмила Рублёва передала свое творение «Военный хлеб». Украсила этот раздел выставки и необычная работа мастерицы Марины Хохловой – кукла «Соня из Ленинграда, эвакуированная в 1942 году», созданная из пластика и текстиля.

По словам заведующего выставочным залом Михаила Стёпкина, можно сказать, что в экспозиции приняли участие все художники, изъявившие желание высказаться на заданную тему. Однако, несмотря на свободу отражения темы, выставком все же довольно требовательно отнесся к работам молодых авторов и несоюзовских мастеров.

— Отобраны действительно лучшие работы каждого заявившего о себе автора (поэтому здесь среди полотен можно увидеть фотоработы художников – Сергея Пергаева и Сергея Астраханцева), – прокомментировал Михаил Стёпкин. – Тем самым очень хотелось представить широту стилей, техник и направлений.

Кстати, в самом центре выставки находится плакат с именами художников-фронтовиков, не доживших до празднования 75-летия Победы. На сегодня в этом списке около 30 фамилий.

Участники выставки – 110 авторов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Павловска, Заринска, Шелаболихи, Завьялово, Ребрихи и Немецкого национального района. Экспозиция будет работать до 9 августа по адресу пр. Ленина, 111. Для зрителей обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.