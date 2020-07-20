В Барнауле активно ведется благоустройство дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Подрядной компании «Индустрия» в этом году предстоит отремонтировать 81 дворовую территорию. На данный момент работы ведутся в 40 дворах, причем в большинстве из них – на завершающей стадии.

Чтобы все объекты сдать в эксплуатацию в контрактные сроки – до 1 октября, в ПСК «Индустрия» сформировано больше десятка бригад. Каждый день – с раннего утра до позднего вечера – они трудятся, асфальтируя проезды и тротуары, формируя парковочные пространства.

В Железнодорожном районе по программе этого года будут отремонтированы 13 дворов. В числе объектов, где проведено одно из самых значимых мероприятий – асфальтирование – придомовая территория на Красноармейском, 131, которая примыкает к гимназии № 42. Жители запланировали большой комплекс работ помимо укладки нового покрытия на тротуарах и парковке, которая была значительно расширена. В ближайшее время здесь начнется подготовка грунта для двух детских площадок с последующим монтажом оборудования на них, бетонирование и ограждение площадки под мусорные контейнеры.

— Сотни ребятишек ежедневно проходят через территорию нашего дома вдоль мусорных контейнеров и кустарников. До этого лета двор был заросшим хаотично посаженными кленами и тополями. После двух месяцев работ уже появляются очертания обновленного двора, который получится красивым и функционально насыщенным, – говорит руководитель управляющей компании Елена Нагайцева.

И если здесь работы близятся к завершению, то в другом дворе, расположенном на ул. Г. Исакова, 146, дорожники только приступили к демонтажу старых бордюров. Недавно строительные бригады начали ремонт асфальтового покрытия и тротуаров во дворе дома на Павловском тракте, 281. После того, как завершатся эти работы, подрядчик установит урны и скамейки, обустроит парковку, смонтирует уличное освещение. За две недели работы на придомовой территории пятиэтажки на ул. Сухэ-Батора, 12, было снято старое асфальтовое покрытие, установлены новые бордюры, подготовлено место для обустройства парковки. Сейчас в разгаре асфальтирование двора и ремонт площадок перед входами в подъезды.

В «Индустрии» отмечают, что за счет бюджетных средств дорожники отремонтируют проезды, установят освещение, скамейки и урны. А в рамках дополнительного перечня работ с софинансированием жителей на 63 дворовых территориях будут оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены 32 автомобильные парковки, 4 контейнерные площадки и 2 системы водоотведения.

Напомним, чтобы принять участие в проекте, жильцы многоквартирного дома должны провести общее собрание собственников, определить перечень работ, дать согласие на софинансирование и назначить уполномоченное лицо, которое будет представлять их интересы. После чего нужно подать заявку в общественную комиссию по реализации проекта. Общественная комиссия принимает заявки от жителей до 1 октября года, предшествующего году формирования муниципальной программы.

254 двора благоустроено в Барнауле с 2017 по 2019 год по проекту «Формирование комфортной городской среды».