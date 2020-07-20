Спортсмены Алтайского края возобновили тренировки в зале

В понедельник министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ, регламентирующий занятия в помещениях. Многие из спортивных организаций уже возобновили привычный режим тренировок.

Постепенная работа

Еще на прошлой неделе Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19. Один из пунктов касается спортсменов: членам сборных команд Алтайского края, группам высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования разрешено возобновить тренировки в залах. В понедельник Алексей Перфильев подписал приказ, разъясняющий, как именно это необходимо сделать. И уже на следующий день некоторые спортивные организации вернули спортсменов в зал. Одними из первых отреагировали представители отделения тхэквондо краевой спортшколы.

Ее директор Сергей Волков уверяет: здесь все исполнено согласно приказу. На входе – термометрия, в спортзалах и раздевалках все предусмотрено для соблюдения полутораметровой дистанции, разработан график уборки помещений, есть бактерицидные лампы, запаса дезинфицирующих средств хватит на 20 дней при нормативном пятидневном графике тренировок.

— Решение назревало, поэтому мы постепенно принимали меры профилактики, что и позволило сразу же получить паспорт готовности, – рассказывает Сергей Волков. – Школа большая, 1600 учеников, поэтому торопиться не надо. Сейчас со старшими спортсменами отделения тхэквондо обкатаем систему, потом будем подключать другие отделения.

Скоро на старт

Ведущий тхэквондист региона, участник Олимпийских игр и вице-чемпион мира Альберт Гаун рассказывает, что за время домашних и уличных тренировок спортсмены уже отвыкли от привычного им покрытия корта.

— Форму мы старались держать, но все равно очень долго ждали привычных тренировок, в какой-то момент от отчаяния стали думать, что в зал уже не вернемся, – признается Альберт.

Как говорит старший тренер сборной края по тхэквондо, наставник молодежной сборной России (спортсмены до 21 года) Пётр Маркин, работы предстоит много.

— После режима самоизоляции спортсмены растеряли то, что в нашем виде спорта необходимо: координацию, чувство дистанции, скорость, реакцию. Физическую форму сохранить проще, чем все это. За время тренировок на улице понемногу возвращали кондиции и сейчас подошли к этапу, когда необходимы занятия в залах. Нужна специфическая технико-тактическая работа, которая без спецоборудования невозможна. Манекены для отработки ударов, мешки, лапы на улицу не вынесешь, – говорит Пётр Маркин.

Сейчас наши спортсмены готовятся к сентябрьскому Кубку России и другим соревнованиям. Так, в Барнауле осенью по графику должен пройти второй, окружной, этап Спартакиады учащихся России. При этом сложно спрогнозировать, кто в какой форме подойдет к соревновательному сезону. Так, в Томске и Кемерове спортсмены зашли в залы раньше наших ребят, однако хватает регионов, где до сих пор эта работа еще не возобновилась.

Лучше, чем ничего

Училище олимпийского резерва также открыло двери своих залов для спортсменов. Здесь тоже все строго: дистанция, дезинфекция, термометрия. В среду у одной из воспитанниц на входе обнаружили повышенную температуру и отправили к врачу.

Борцы и дзюдоисты броски пока отрабатывают на манекенах. Впрочем, тренер отделения греко-римской борьбы Владимир Вялых уверяет, что и имитация броска при помощи резинки нагружает те же группы мышц. Отметим, что в училище сейчас тренируются только барнаульские спорт-смены – иногородним еще в начале пандемии пришлось покинуть общежитие. Те, кому негде остановиться в Барнауле, продолжают занятия дома, находясь на связи с тренерами.

Начали специализированные тренировки и воспитанники СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина. До этого гимнасты занимались на школьной площадке. По оценке директора СШОР заслуженного тренера России Евгения Кожевникова, длительный простой был чреват окончательной потерей всех навыков.

— У нас зашли в зал члены сборной Алтайского края, начиная со второго разряда. Занимаемся группами по 7-10 человек в течение всего дня. Конечно, так тоже работать непросто, но это лучше, чем ничего. Оценивать, насколько сбавили ребята, пока рано, – говорит Евгений Кожевников.

Кстати, на этой неделе к спортсменам школы присоединились флагманы краевой гимнастики, члены сборной России Сергей Найдин и Денис Юров, на несколько дней прилетевшие в Барнаул.

Отметим, что к тренировочной работе в залах вернулись не все. Воспитанники СШОР «Олимпия» в среду еще тренировались на улице, школа не успела получить паспорт готовности. А некоторые спортшколы еще в отпуске. Тренер по спортивной аэробике ДЮСШ № 6 и клуба «Город мастеров» Наталья Гринина сообщила, что с каникул спортсмены и тренеры выйдут 27 июля.

25% – максимальная загрузка спортивных залов согласно рекомендациям Роспотребнадзора.