Литейщик Гречко: у металлургов работа огненная, не зря трудовой стаж у них называется горячим

История моторного завода настолько же драматична, как и других промышленных предприятий, попавших под каток реформ 1990-х. Но в ней столько славных страниц и имен, что не сказать о них нельзя.

Именно на моторном заводе начал свой трудовой путь и стал начальником цеха Николай Гречко. Родился он в 1940 году на Украине, в городе Николаеве, в семье кораблестроителя. Когда началась война, кораблестроительный завод был переведен в Сталинград, но и оттуда в 1942 году пришлось срочно эвакуироваться дальше на восток, в далекий Барнаул.

— Как рассказывали мне родители, – вспоминает Николай Николаевич, по приезде в Барнаул мы первые трое суток ночевали в клубе меланжевого комбината. А потом, с 1942 по 1947 годы, жили на ул. Песчаной. Кстати, именно в 1947-м, а мне было уже 7 лет, я почувствовал, что окончательно наелся, а до этого помню постоянное чувство голода. И мне, и моему старшему брату всегда хотелось есть, вот такое воспоминание у меня о военных годах.

В 1958-м после окончания барнаульской школы № 25 Николай Гречко поступил в Алтайский политехнический.

— Пошел туда по стопам брата, – вспоминает он. — Старший брат был авторитетом для меня, поэтому и я поступил на факультет «Машины и технологии литейного производства», этот же факультет оканчивал мой брат. Одновременно работал в литейке 310-го цеха «Трансмаша». Кстати, очень неплохо получал тогда. Сейчас трудно совместить масштаб тогдашних и нынешних цен и зарплат, но даже родители мне говорили, что получаю хорошо.

После завода «Трансмаш» Николай Гречко немного поработал на станкостроительном, а в 1964-м пришел на Алтайский моторный завод, где и задержался на всю оставшуюся трудовую жизнь.

— Специальность моя называлась литейщик, а пройти мне пришлось все ступеньки рабочей карьеры. Сначала формовщик, затем мастер, потом старший мастер, так и дорос до начальника цеха, – говорит Николай Николаевич.

С 1979 года он возглавлял чугунно-литейный цех моторного завода.

— Как тогда говорили, на работе меня окружала «агрессивная среда». Температура плавки чугуна – плюс 1300-1400 градусов Цельсия. Контингент моих рабочих тоже был соответствующий, примерно каждый пятый был после отсидки на зоне. До сих пор, кстати, иногда встречаю их на улице, здороваются вежливо, а я толком даже и не помню этого человека, – улыбается он. – Главным своим достижением считаю, что у нас практически не было брака, в отличие от наших смежников, у них он был порой под 40 процентов. А ведь нашими двигателями приходилось снабжать и Рубцовский тракторный, и Павлодарский заводы. Никогда не забуду, как однажды в командировке на Севере один водитель трактора сделал комплимент нашим дизелям (детали для которых отливали в нашем цехе на моторном): «Я могу находиться в воде по самую макушку, а движок трактора работает. Ваш, алтайский, движок. Японские вырубаются тут же, для сравнения». Приятно такое было слышать, конечно, – говорит Николай Николаевич. – Старались работать на совесть.

19 июля отмечается в России День металлурга. Мы поздравляем Николая Николаевича Гречко с этим праздником.

Дмитрий Федяев.