Барнаул готовится к юбилею: каким будет День города — 2020

Июль 20 11:02 2020

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, 290-я годовщина со дня образования города Барнаула в 2020 году будет отмечаться 19 сентября. В четверг 16 июля прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня города, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

Пять лет назад в небе над Барнаулом в шоу участвовали многоцелевые высокоманевренные истребители МиГ-29.
Фото Андрея Чурилова

О концепции праздника членам оргкомитета доложил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

— В связи с тем, что 2020 год объявлен президентом страны Годом памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, девизом праздника станут слова: «Своим трудом ковали мы Победу», – отметил Валерий Паршков. – Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции. Этому будет посвящен ряд тематических мероприятий, в частности, запланировано участие в наших праздничных мероприятиях лучшей пилотажной группы Российской Федерации «Стрижи». Особое место в праздничной программе займет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из Кызыла, Абакана, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка и других городов.

Основными праздничными площадками в День города станут площадь Сахарова, площадь Советов, набережная реки Оби, пешеходная зона ул. Мало-Тобольской, парк культуры и отдыха «Центральный», Нагорный парк и правый берег реки Оби. Здесь планируются показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Также будет организована выставка военной техники и вооружения, одежды военнослужащих для горной, степной, таежной и арктической местности, показательные выступления сотрудников специальных подразделений.

С учетом непростой эпидемиологической обстановки в Барнауле ряд традиционных мероприятий изменит свой формат. Так, в концертную программу на главной площади праздника не будут привлечены детские творческие коллективы. Отменят и традиционную дегустацию блюд в национальной деревне на Нулевом километре.

Тем не менее большинство полюбившихся барнаульцам мероприятий останется в калейдоскопе праздника. Это концертная программа «Барнаул – столица мира», в которой примут участие лучшие молодежные творческие коллективы всех вузов города. На ул. Мало-Тобольской традиционно разместится квартал ремесленников «Город мастеров». В Нагорном парке будет оформлена прогулочно-экскурсионная зона, продажа сувениров, выставка цветов. На лестнице и террасе состоится забег на 400 и 500 метров среди девушек и юношей, пропагандирующих здоровый образ жизни. На набережной Оби будут выступать коллективы учреждений дополнительного образования и молодежные музыкальные коллективы.

Не обойдется праздник и без спортивных баталий, местом проведения которых станет площадь Советов. Завершением спортивной программы будет турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае».

У Нулевого километра состоится фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем». Свое участие подтвердили 16 национально-культурных объединений. На главной сценической площадке города будут выступать вокальные и хореографические студии, театры эстрадных искусств, творческие коллективы культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю и многие другие. В финале праздника горожан ждет большой фейерверк.

Подводя итоги первого заседания оргкомитета, Вячеслав Франк подчеркнул:

— Необходимо тщательно проработать организацию всех мероприятий, просчитать и синхронизировать все перекрытия движения транспорта, чтобы достойно провести 290-летие родного города.

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