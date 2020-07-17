«Зенит-46» – «Зениту-40». Представители этой профессии всегда на высоте

Работники леса – особая каста. С ранней весны и до первых снежинок их практически не застать дома. Изучение лесов, восстановление, охрана – дел хватает. Особенно когда лето такое, как нынче, – жаркое, сухое, с грозами. На всех, кто защищает лес от пожара, в такие сезоны особая ответственность. Причем не только непосредственно на огнеборцах, но и на тех, чья задача – вовремя увидеть огонь.

Это наш лес

«Я узнал, что у меня есть огромная семья…» – поднимаясь на пожарную вышку в селе Колыванском Павловского района, волей-неволей чувствуешь себя Данилой Багровым, штурмующим по бесконечной лестнице американский небоскреб и читающим этот стишок. С высоты 35 метров, а это почти девятиэтажка, открываются необъятные просторы. Вот под нами Колыванское, чуть поодаль Сидоровка и Арбузовка, с другой стороны – Павловск. Но Антону Шершнёву, сегодняшнему пожарному наблюдателю, не до красот. У него другие задачи.

ООО «Содружество», подразделение ЛХК «Алтайлес», заведует Касмалинской и Барнаульской лентами боров – в общей сложности 52 гектара. Максим Усов, заместитель руководителя «Содружества», рассказывает, что с 2007 года, когда был принят новый Лесной кодекс, профилактика и мониторинг лесных пожаров в принципе не входят в обязанности арендаторов, да и тушить в общем-то должны не все.

— Но все у нас работают давно, воспитаны по-другому. К тому же все местные, здесь живут, понимают, случись что – работать будет негде. Это наш лес, – рассказывает Максим Усов.

Сверху видно все

Мониторинг пожаров начинается с вышки. В ООО «Содружество»» их девять, все установлены на самых высоких точках участков, которые они обслуживают. Подчеркиваю, чтобы неправильно не подумали: это в том предприятии, где мы сегодня, их девять, а не всего в крае. Вышки используют все организации, арендующие лес. Причем все помогают друг другу. Чтобы определить координаты возгорания, нужны две вышки, бывает, что дым виден только с одной «содружественной». Тогда на помощь придет, например, Ребриха.

Из девяти вышек, о которых мы сказали, на трех стоят камеры, в том числе на самой большой, 54 метра высотой, в Арбузовке. Они не требуют присутствия человека, автоматически в заданном режиме по кругу обозревают окрестности. Картинку с них видит диспетчер, который в случае обнаружения дыма легко определит его координаты. Со временем все вышки планируют оснастить камерами, ну а пока на шести работают пожарные наблюдатели.

Их рабочий день начинается в восемь утра, а заканчивается – как повезет. Отпустить человека домой имеет право только Максим Усов, и все зависит от пожароопасной обстановки. Бывает, что сидят наверху и до 11 вечера. Работают по графику «два через два», зарплата – от 15 тысяч рублей, в зависимости от количества смен.

Требования, которые выдвигаются к работнику, – внимательность, усидчивость, ответственность. А еще способность работать на высоте. Смотровая кабина, конечно, закрытая, не упадешь, но пока долезешь до нее и особенно спустишься – не семь, а 70 потов сойдет. Некоторые начинают работать и уходят через пару смен. Сам Максим Усов за годы работы поднимался на вышку сотни раз.

— Это сейчас легко, а когда только начал работать лесником, зачем-то надо было подняться туда. Залез на 54 метра, вниз глянул, кое-как слез. Потом очень долго под любыми предлогами отказывался. Но как-то вышку поставили на ремонт, я его контролировал. Приехала женщина, которая на высоте занималась покраской. Садилась на доску снаружи и работала, со страховкой, конечно. Она постоянно не могла найти общий язык с нашими работниками, поэтому приходилось подниматься и решать вопрос. Так этот страх я в себе и победил, – рассказывает Усов.

Проза жизни

Вышка в Колыванском чуть скромнее арбузовской – 35 метров. Наш сегодняшний проводник в мир пожарных наблюдателей Антон Шершнёв на вышке первый сезон. Парень окончил сначала Алтайский аграрный университет, затем учился в Санкт-Петербурге, а в Колыванское приехал за опытом. Попутно выясняется, что Антон – младший брат моего одногруппника по журфаку. Мир тесен.

В смотровой кабине достаточно скромно – место для сидения да азимутальный круг, при помощи которого определяется точка возгорания. Сегодня ветрено, поэтому вся кабина наполнена гулом металлоконструкций. Кстати, вышка, хоть и надежно укреплена анкерами да еще удерживается страховочными тросами, все равно качается на ветру – амплитуда до полутора метров. Как на море, только волн не слышно.

Еще наблюдатели, или вышковики, как сами себя называют люди этой профессии, рассказывают, что на солнце здесь нестерпимо жарко, как-то брали термометр, на плюс 40 он закончился. А весной, по утрам и вечерам, да и летом порой тоже – дубак. Ну и комары с мошкарой, куда же без них. Решение физиологических нужд – отдельный вопрос.

«Лучше нету красоты, чем…» – предполагаю я. Оказывается, нет. Молодежь еще спускается вниз, а люди опытные и взрослые решают этот вопрос проще, беря с собой наверх удобные емкости. Проза жизни.

Вместе с тем работа пожарных наблюдателей не лишена своей романтики и даже юмора.

— Однажды вышку проехал и уже потом задним числом вспоминаю: вроде юбка мелькнула под люком, – вспоминает Максим Усов. – Возвращаюсь, снизу ору: «Саша, ты один?» – «Один». Но решил проверить. Поднялся – и точно, наблюдатель там с дамой. Потом ее кое-как оттуда спустили. А еще товарищ у нас работал, мог наверху выпить. Потом садится, ноги вниз свешивает, орет: «Василич, привет!». И тоже лезу его снимать. Таких историй немного, но запоминаются.

При всей сложности и опасности профессии есть в ней и женщины. Екатерина Ховричева официально диспетчер, но легко выполнит любую другую работу. А до декрета была и вышковиком, потом муж уговорил спуститься на землю. На предприятии она работает с 2012 года, пришла сюда еще студенткой Бийского лесного техникума, который окончила с красным дипломом. Сама Екатерина из Мамонтовского района, супруг – местный, приехала следом за ним.

Возгорание ликвидировано

Для наглядности лесники предлагают мне попытаться самому побыть вышковиком. Где-то вдали они аккуратно, предварительно опахав территорию, поджигают кучу веток. Замечаем дым над кромкой леса. Теперь при помощи азимутального круга, закрепленного на треноге, определяем градус, направляя стрелку на столб дыма. Следующий этап – по рации передать данные диспетчеру.

— «Зенит-46» – «Зениту-40», дым на 170 градусов, как понял?

Никто за «Зенит» в «Содружестве» не болеет, позывные даны свыше Москвой, там сами решают, кто на какой частоте и с каким именем работает. Поэтому в лесной отрасли есть «Мираж», «Голубь», «Накат», «Поляна» – под последним позывным, например, работает Барнаульское лесничество.

В диспетчерской сегодня Сергей Маркин. Он принимает нашу информацию, одновременно на мониторе следя за картинкой с арбузовской вышки. Сергею Анисимовичу чуть проще – мы уже обозначили квадрат, где нужно высматривать дым. Вот и он засекает его – от арбузовской вышки на 210 градусов. Теперь Маркин на карте по линиям пересечения двух засечек определяет точный квадрат: квартал 8, выдел 41, и отправляет туда пожарную машину. Минут через 30 следует рапорт: возгорание ликвидировано.

Успели вовремя

У опытного Сергея Маркина, который в лесной отрасли уже почти 30 лет, на определение координат очага уйдет минуты две-три. Пожарная машина к месту ЧП должна приехать за 20 минут. Это все в теории да на учениях легко. На деле же каждый пожар особенный, запоминающийся. Например, недавно случился грозобой – молния попала в дерево. Особенность таких пожаров в том, что разряд уходит в подстилку, та начинает тлеть, а на поверхность огонь может прорваться через несколько суток. В нашем случае дым заметили уже под вечер, пока добрались – стемнело. Решили опахать участок, чтобы пожар не пошел дальше, а с утра отправились дотушивать. Максим Усов отмечает, что климат меняется – еще лет 10 назад было по одному грозобойному пожару в год. В этом году только в Колыванском было уже два грозобоя, а всего во владениях «Содружества» – пять.

— Обратил внимание, что подстилка, которая обычно несколько дней тлеет, за два дня выгорела полностью, песок расплавился, такая была турбулентность и температура, – рассказывает Максим Усов.

Но больше всего пожаров происходит по вине человека. Весной сельхозпалы норовят перескочить в лес, летом отдыхающие то костер не потушат, то бычок бросят. А то и пластиковая или стеклянная бутылка, поймав солнечный луч, может, как лупа, поджечь хвою. Из-за таких отдыхающих две недели назад чуть не случилась большая беда в заказнике. Загорелся лес, место нашли не сразу, добраться было тяжело. Плюс первый экипаж едва не попал в огненное кольцо, слава богу, сумели найти воду и отбиться. Тушили большими силами с нескольких машин. Как говорит Максим Усов, задержись еще минут на 15 – получили бы верховой пожар.

Помимо лесов наблюдатели, диспетчеры и лесные пожарные тушат бани, дома и другие постройки в деревнях. Этого можно и не делать, но как быть в том же Зимино, где есть только пожарная машина лесников, а до МЧС 25 км?

— Как мы можем остаться в стороне, если сами тут живем?! – вновь повторяет Максим Усов.

Техника на страже лесов

ПКЛ-70 на базе трактора МТЗ. Широкий плуг, используемый для ограждения места возгорания противопожарным разрывом. Расшифровывается как плуг-канавокопатель лесной, 70 см шириной.

Культиватор лесной бороздной. Используется для создания минерализованных полос.

АРС на базе ЗИЛ-131. Пожарный автомобиль с цистерной на три куба.

УАЗ военный с баком на 300 литров и пожарной установкой высокого давления. Позволяет вести тушение на ходу, запаса воды хватает на 40 минут работы.

Ранец пожарный наплечный. Запас воды 20 литров, при грамотной работе три ранца заменяют цистерну воды.

Мотопомпы. Необходимы для заполнения цистерн водой.

11 лесных пожаров произошло в этом сезоне на территории ООО «Содружество».