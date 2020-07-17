Власти города особое внимание уделяют строительству социальных объектов

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, назначенный на должность в июне текущего года, продолжает знакомиться с предприятиями строительного комплекса Барнаула. Уже состоялась его встреча с директором ООО «Жилищная инициатива» Юрием Гатиловым, в ближайших планах – встреча с руководителем компании «Селф» Нодаром Шония.

Владимир Отмашкин, генеральный директор группы компаний «Союз», показал заместителю мэра территорию предприятия, на которой зарезервирована площадка под планирующуюся генеральную реконструкцию комбината, производственные цеха и оборудование, позволяющее выпускать изделия для крупно-панельного домостроения, не требующие дополнительного выравнивания и штукатурки. Он рассказал о спортивном комплексе, столовой, стоимость обеда в которой чуть более 60 рублей, показал магазин с такими же невысокими ценами.

На КЖБИ-2 работают 400 человек. Если говорить о его истории, то она начинается с 1942 года, когда предприятие находилось в структуре треста «СтройГАЗ». Сегодня комбинат входит в группу компаний «Союз», в которой также проектный институт, предприятия стройиндустрии и компании-застройщики, работающие в Барнауле, Новосибирске и Санкт-Петербурге. За 15 лет работы «Союз» построил 1 млн кв. м площадей жилых и общественных зданий. В настоящее время компании группы строят в Барнауле жилой комплекс «Новая высота» на ул. Энтузиастов, застраивают квартал 2038 (ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт), здание общественного назначения и многоярусный гараж-стоянку на 300 мест с магазином и СТО в квартале 2010.

— Выбор КЖБИ-2 для посещения был сделан не случайно. – прокомментировал Максим Полежаев. – Это одно из крупных предприятий строительной индустрии города. Накоплен большой и значимый опыт работы. Но, как на любом предприятии, есть здесь свои проблемы. Задача – ознакомиться, понять, где и какое требуется решение.

Максим Полежаев: «В ближайшее время запланированы рабочие встречи, в первую очередь с застройщиками социальных объектов, так как для города остаются актуальными и первостепенными вопросы строительства детских садов, школ».