Власти города особое внимание уделяют строительству социальных объектов

Июль 17 11:17 2020

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, назначенный на должность в июне текущего года, продолжает знакомиться с предприятиями строительного комплекса Барнаула. Уже состоялась его встреча с директором ООО «Жилищная инициатива» Юрием Гатиловым, в ближайших планах – встреча с руководителем компании «Селф» Нодаром Шония.

«Союз» – крупнейшее предприятие строительной индустрии Барнаула.
Фото Андрея Чурилова

Владимир Отмашкин, генеральный директор группы компаний «Союз», показал заместителю мэра территорию предприятия, на которой зарезервирована площадка под планирующуюся генеральную реконструкцию комбината, производственные цеха и оборудование, позволяющее выпускать изделия для крупно-панельного домостроения, не требующие дополнительного выравнивания и штукатурки. Он рассказал о спортивном комплексе, столовой, стоимость обеда в которой чуть более 60 рублей, показал магазин с такими же невысокими ценами.

На КЖБИ-2 работают 400 человек. Если говорить о его истории, то она начинается с 1942 года, когда предприятие находилось в структуре треста «СтройГАЗ». Сегодня комбинат входит в группу компаний «Союз», в которой также проектный институт, предприятия стройиндустрии и компании-застройщики, работающие в Барнауле, Новосибирске и Санкт-Петербурге. За 15 лет работы «Союз» построил 1 млн кв. м площадей жилых и общественных зданий. В настоящее время компании группы строят в Барнауле жилой комплекс «Новая высота» на ул. Энтузиастов, застраивают квартал 2038 (ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт), здание общественного назначения и многоярусный гараж-стоянку на 300 мест с магазином и СТО в квартале 2010.

— Выбор КЖБИ-2 для посещения был сделан не случайно. – прокомментировал Максим Полежаев. – Это одно из крупных предприятий строительной индустрии города. Накоплен большой и значимый опыт работы. Но, как на любом предприятии, есть здесь свои проблемы. Задача – ознакомиться, понять, где и какое требуется решение.

Фото Андрея Чурилова

Максим Полежаев: «В ближайшее время запланированы рабочие встречи, в первую очередь с застройщиками социальных объектов, так как для города остаются актуальными и первостепенными вопросы строительства детских садов, школ».
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