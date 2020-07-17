Привет из лета: вкусные заготовки можно приготовить в домашних условиях

Июль 17 13:43 2020

Старший научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Наталья Шелковская убеждена, что для вкусного и полезного консервирования важны две составляющие – хороший рецепт и отличное настроение. И вкусное блюдо на зиму нам и нашим близким обеспечено.

Не рекомендуется хранить консервы домашнего приготовления более двух лет.
Фото Екатерины Доценко

Для приготовления консервированных продуктов овощи, плоды и ягоды должны быть полностью созревшими, свежими и абсолютно здоровыми, без механических повреждений, признаков гнили, плесени и наростов на кожуре.

— Некоторые хозяйки, вырезая и удаляя подгнившие места, используют оставшуюся, как им кажется здоровую, часть плодов в пищу или на заготовки. Этого делать категорически нельзя. Отдельные виды микроорганизмов вырабатывают токсические вещества – афлотоксины, проникающие во все тело плода, и он становится опасным для здоровья, даже если удалить плесень с его поверхности, – констатирует Наталья Шелковская.

Мыть плоды и овощи нужно тщательно холодной водой, особенно если они загрязнены землей. Ягоды нужно мыть щадящим способом: под душем не сильной струей воды.

— Сырье надо в обязательном порядке рассортировать по спелости и размеру для однородности состава банки. Это придаст заготовкам привлекательный вид и позволит равномерно прогревать содержимое. Укладывать плоды и овощи в банку надо плотно, сводя к минимуму промежутки между ними, – отмечает эксперт.

Все заготовки необходимо хранить в темном месте при пониженной температуре – в подвале, погребе или подполье.

Двойная польза

Фрукты и ягоды можно консервировать без сахара в натуральных соках. Таких рецептов немало, важно лишь правильно подыскать вкусные сочетания.

Земляника в соке красной смородины порадует даже искушенного гурмана. Землянику (1 кг) вымыть и уложить в кастрюлю. Залить соком красной смородины (300 г) и кипятить 5 минут. Разлить в стерильные банки и закатать.

Груши в облепиховом соке удивят вас ароматом и яркостью вкуса.

Не кислые груши (2 кг) вымыть, очистить от кожицы и сердцевины, уложить в банку вместимостью 3 л. Прокипятить облепиховый сок (1,3 л), залить им груши, выдержать 5 минут и слить в кастрюлю, еще раз довести его до кипения и снова залить груши, моментально закатать банку стерильной крышкой.

Пюре морковное с облепиховым соком – это кладезь витаминов.

Морковь (1 кг) вымыть, почистить, нарезать на куски, отварить и протереть через сито. Добавить в пюре облепиховый сок (300 г) и сахарный песок (300 г), прокипятить смесь, разлить в стерильные банки и поставить на пастеризацию. Полулитровые банки на 10-15 мин., литровые – на 20 мин.

Пить изволите?

Напитки, сочетающие в себе разные фрукты, ягоды и овощи, побалуют вас богатством вкуса.

Сок из яблок и кабачков включает в себя равные порции яблочного и кабачкового сока. Для этого требуется плоды вымыть, обдать кипятком, отжать сок и кипятить 5 мин. Кипящий сок разлить в стерильные банки и закатать. Сахар можно будет добавить непосредственно перед употреблением сока.

Сок «Ассорти» отличается яркой цветовой палитрой.

Свежеприготовленные яблочный (2 л), малиновый (1 л) и свекольный (0,2 л) соки смешать, кипятить 5 мин., разлить в стерильные банки и закатать.

Сок яблочно-морковный зарядит вас энергией.

Яблоки, морковь вымыть, обдать кипятком, измельчить и отжать соки любым доступным способом. Смешать морковный (1 л) и яблочный (2 л) соки, кипятить 5 мин., разлить в стерильные банки и закатать.

Сок яблочно-свекольный благодаря лимоннику окажет бодрящий эффект. Яблоки и свеклу хорошо вымыть, обдать кипятком, измельчить, отжать соки и смешать. На 2 л яблочного сока и 1 л свекольного добавить 10 листочков лимонника китайского. Довести все до кипения, варить 5 мин., разлить в стерильные банки и закатать.

Сок из кабачков и томатов с зеленью. Кабачки и томаты вымыть, обдать крутым кипятком, измельчить, отжать соки. Зелень в виде укропа (50 г) и эстрагона (20 г) измельчить и залить соком из кабачков (2 л) и томатным соком (1 л). Смесь нагреть, кипятить 5 мин., разлить в стерильные банки и закатать.

Домашняя кондитерская

Фруктово-ягодные сладости вызовут особый восторг младших членов семьи.

Мармелад из черной смородины можно изготовить из 1 кг ягод и 300 г сахара.

Ягоды черной смородины промыть, высыпать на противень и, поместив в нагретую духовку, довести до кипения. Горячую массу протереть через сито, добавить в нее сахарный песок, перемешать и снова поместить в духовку, разогретую до 200 °С. После закипания по всей поверхности кипятить еще 15-20 мин., периодически перемешивая, чтобы не подгорело. Затем теплую массу разлить ровным слоем на пергаментную бумагу или фольгу и подсушить при комнатной температуре или в духовке при 60 °С. Высушенный пласт мармелада разрезать на куски, пересыпать сахарной пудрой и уложить в картонные коробки. Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Можно приготовить мармелад из ягод черной смородины, не протирая их через сито.

Стеклянные банки для заготовок нужно тщательно вымыть и подержать над паром в течение 20 минут, металлические крышки с резиновыми кольцами, заправленными в пазы, должны быть стерилизованы в кипящей воде отдельно от банок.
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