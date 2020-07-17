Какие штрафы грозят за нарушение масочного режима

В регионе ужесточен масочный режим. Минимальный штраф за его игнорирование в крае составляет 15 тысяч рублей, максимальный может доходить до полумиллиона.

В Барнауле за минувшую неделю наказали 64 нарушителя масочного режима. С 3 июля протоколы составили на 125 жителей Алтайского края. С этого периода региональный Роспотребнадзор совместно с полицией и Росгвардией возобновили мониторинг по соблюдению санитарных правил и ужесточающего масочный режим указа Губернатора региона Виктора Томенко. На 10 июля проверяющие успели выписать 125 протоколов по статье 6.3 КоАП РФ «Несоблюдение санитарных норм», в том числе половина из них – в краевой столице.

Организациям и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также им предписано обеспечить соблюдение данного запрета. Продавцу, в случае отсутствия на нем перчаток и маски, выпишут протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий».

Такое нарушение чревато штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до полумиллиона рублей или приостановлением деятельности на период до 90 суток.