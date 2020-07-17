Как барнаульцы нынешним летом украшают придомовые территории

В одних дворах краевой столицы набирают цвет георгины и пахнет розами, в других — из порубочных остатков деревьев создают скульптуры животных, в третьих — из кусков старого асфальта и больших камней прорисовывается будущая альпийская горка – барнаульцы стараются украсить родной город к юбилею.

Цепная реакция

Любовь Глебова живет в доме № 4 на ул. Островского много лет. После переезда она все силы направила на то, чтобы благоустроить палисадники перед домом, но цветы отказывались расти из-за теневой стороны, и несколько лет усилия цветовода не приносили результатов.

— Первый год мы работали вдвоем с Галиной Копытиной, – рассказала Любовь Александровна. – Как вспомню, какой была территория за домом пять лет назад, так до сих пор не верю, что мы сумели все изменить. Земля была утоптана до твердости камня, машины ставили почти под окнами, да и собак выгуливать приводили со всех окрестных домов. Начали мы с малого – с подготовки земли к будущим посадкам. Землица ведь, как человек, любит внимание и заботу. Копать приходилось после работы по вечерам, едва по полметра могли осилить: пока расковыряешь этот «цемент», пока корни выберешь. Цветочную рассаду стала выращивать с запасом на придомовую территорию, а многолетники по весне привозила сюда со своей дачи.

За несколько лет участок вокруг дома превратился в цветущий сад, только многолетников здесь больше 10 разновидностей, а в этом году впервые зацвели крошечные гортензии. Лилии, флоксы, сортовые ромашки, больше 300 корней петуний, георгины, сальвии – названия цветов перечислять можно долго, но это не отразит всей красоты аккуратных рядков растений и небольших клумбочек.

— Поначалу я поливала ведрами, но когда грядки разрослись во все стороны, сантехник из «ДЕЗ-2» вывел из подвала кран, – рассказывает Любовь Александровна. – Кое-кто ворчит, что трачу много воды на полив, но большинство все-таки рады, что теперь есть где погулять с детьми. Я ведь и саженцы яблони здесь высадила, и вишенка есть, и ирга. Ягодами лакомятся не только дети, но и взрослые, спасибо, что кусты при этом не ломают.

Глядя на усилия цветовода, загорелись идеей привести в порядок свою территорию и жительницы первого корпуса дома № 6а на ул. Островского.

— Меня больше всего беспокоили собаки, которых здесь выгуливали, – поделилась Галина Богунова. – Посмотрела я с балкона на соседку и решила: чем мы хуже? Взялась за посадки, благо управляющая организация машину земли привезла, да Люба Глебова первое время хорошо помогла с рассадой. Работаю не за спасибо от жильцов, очень уж мне нравится, когда из окон видны клумбы, а не машины. Жители не торопятся помогать, но окурки из окон летят уже не так часто, значит, люди понемногу привыкают к тому, что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Вон у меня какой помощник – трехлетний внук Матюша с ведерком обязательно пару-другую клумб польет.

Помощник есть и у Веры Радченковой, ее внук Костя со знанием дела поливает цветы из шланга и в будущем планирует посадить свое именное дерево.

— На этом участке я начинающий цветовод, – поделилась Вера Алексеевна. – На предыдущем месте жительства выращивала целые плантации шафрана, куда приезжали фотографироваться молодожены. А здесь взяла шефство над бесхозным участком, благоустраивать который в том числе помогал отец Дмитрий из храма Апостола Андрея Первозванного. В общем, на три дома у нас больше пяти соток цветов, мы каждый год планируем прирастать новыми метрами, клумбами и деревьями, не обихоженной земли вокруг еще достаточно.

Скульптуры во дворе

Михаил Авдеев – человек в Барнауле известный. Его умелыми руками украшены многие уголки и дворы Ленинского района, где на порубочных остатках старых тополей умелец вырезал скульптуры животных. На придомовую территорию на ул. Попова, 88, приходят не только гулять, но и фотографироваться жители всех окрестных домов, а малыши с восторгом «обкатывают» спины сказочной живности.

— Третью неделю я работаю во дворе дома № 206 на ул. Юрина, – рассказал Михаил Николаевич. – Здешние пенсионеры где-то про меня прочитали и пригласили вырезать скульптуры из двухметровых остатков двух тополей. Бабушки надумали сделать во дворе уголок отдыха, заказали скамейки, занимаются благоустройством, а я вырезал две скульптуры и распланировал, как раскрашу стенки гаража, чтобы все смотрелось гармонично.

Сейчас двор украшают обнимающиеся медвежата и резвящиеся соболи, а на стене гаража в ближайшие дни появятся герои любимых советских мультфильмов: Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Крокодил Гена с Чебурашкой, Маша и Медведь, Лисица и Ворона из басни Крылова. Чтобы фигурки сохранились как можно дольше, скульптор-самородок пропитывает стволы специальной жидкостью от гниения и ежегодно обновляет внешний вид своих работ.

— Жители ко мне с советами не лезут, – с улыбкой говорит Михаил Авдеев. – Но настроением делятся так щедро, что работа под руками буквально кипит. Помогли с материалом: олифа, краски, кое-какие инструменты. С кого там деньги брать, с пенсионеров? Мне в радость, да и людям очень нравится, практически от каждого прохожего слышу спасибо за труд. К концу недели планирую всю работу закончить, приходите во дворик отдохнуть, не пожалеете.

В Барнауле к началу лета специалисты МБУ «Озеленение и благоустройство» высадили более полумиллиона корней бархатцев, сальвий, петуний, виол. Свою лепту в украшение города вносят и горожане.