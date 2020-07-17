Детский сад № 261 «Истоки» вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета

Из федерального бюджета 960 тыс. руб. будет выделено на реализацию проекта детсада «Истоки» по созданию стажировочной площадки для педагогов консультационных центров детских садов региона, которые реализуют программы методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи.
Семьи будут получать помощь по интересующим их вопросам как дистанционно, так и приходя в центр на мастер-классы и консультации к специалистам – все это совершенно бесплатно.Фото из архива детского сада №261 «Истоки»
Площадкой для реализации грантового проекта станет действующий в «Истоках» с 2018 года консультационный центр «Полель». Там, напомним, организована уникальная для нашего региона служба консультирования – «Территория мудрых родителей». По словам заведующей детским садом № 261 Татьяны Бочкарёвой, эта служба доказала свою востребованность у родителей: за полгода ее работы семьи региона, имеющие детей до 18 лет, получили более 5 тысяч консультаций специалистов. Даже в период пандемии коронавируса «Полель» не остановил работу – консультирование ведется в дистанционном режиме.
— Родители обращаются с самыми разными вопросами – от адаптации малышей к детскому саду до преодоления психологической нагрузки в школе, актуальны проблемы в общении родителей с особенными детками, – говорит Татьяна Валерьевна. – Консультирование родителей по вопросам адаптации к детскому саду обеспечивает детям равные стартовые возможности в подготовке к программе дошкольного образования. Мы стараемся закрыть все потребности родителей в консультационной помощи, поэтому с ними работают медицинский психолог, специалист по детям с расстройствами аутистического спектра, педагоги-психологи, специалисты по раннему развитию, двигательному и музыкальному воспитанию. Имея достаточный опыт в консультировании, мы решили пойти дальше и создать на базе нашего центра «Полель» стажировочную площадку для педагогов других детских садов. Она позволит транслировать участникам стажировки наши методические и практические наработки, оказывать информационное сопровождение при их работе с семьями. Также участники стажировки бесплатно повысят свою квалификацию по тематике консультирования в дошкольных учреждениях.
Проект, рассчитанный на пять месяцев, предусматривает несколько мероприятий. В сентябре состоится краевой фестиваль по выявлению лучших практик консультирования среди центров, работающих при детских садах нашего региона. По результатам отбора представители 20 дошкольных образовательных учреждений попадут в программу стажировки. В октябре 17 педагогов станут участниками курсов повышения квалификации, которые состоятся на базе Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова. А трое победителей получат возможность посетить аналогичные курсы по программе консультирования родителей при федеральном институте развития образования в Москве. В декабре пройдет краевой онлайн-форум для педагогов, на котором будут подведены итоги стажировки и наметятся перспективы дальнейшего сотрудничества.
По словам Ольги Давыдовой, старшего воспитателя детского сада № 261 и куратора программы, их основная задача как стажировочной площадки – поделиться своим опытом организации деятельности консультационного центра для родителей с другими образовательными учреждениями.
Не менее важная задача проекта – создание условий для получения дошкольного образования детьми, не посещающими детский сад. В силу разных причин – медотвод, выбор семейной формы получения дошкольного образования в качестве приоритетной, отсутствие путевки в сад – малыши остаются дома. Задача организаторов в рамках проекта – показать, как обеспечить реализацию программы, по которой работают детские сады, в домашних условиях. Например, в учреждениях используется фланелеграф для сенсорного развития и мелкой моторики – специальный ковер, на который крепятся фетровые или фланелевые картинки. Родителям покупать такой атрибут, конечно, не нужно – для организации подобной развивающей среды вполне можно использовать спинку дивана.
В работе участников стажировки с семьями в течение трех месяцев будет реализована программа консультационного центра «Полель». Она включает пять модулей: «Я познаю», «Я говорю», «Я чувствую», «Я двигаюсь», «Я играю и развиваюсь».
— Предполагается, что каждое из учреждений-участников проекта будет работать с двумя семьями, которые обеспечивают своим детям получение дошкольного образования в семейной форме, – добавила Татьяна Бочкарёва. – Мы отметим показатели развития детей на входе в программу и при ее завершении, после трех месяцев работы. Это позволит увидеть эффективность консультирования.
Организаторы проекта объявили набор семей, обеспечивающих получение дошкольного образования на дому. Отклик есть: несколько десятков родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, уже записались в качестве участников за получением консультационной поддержки. Татьяна Бочкарёва успокаивает – даже если желающих окажется больше, чем запланировано, будем работать со всеми, без внимания никто не останется.
Объявлен набор семей с детьми от 1,5 до 7 лет, которые не посещают детский сад, для оказания им консультационной помощи по различным вопросам дошкольного образования, воспитания и развития.