18 июля государственный пожарный надзор отмечает 93-ю годовщину со дня основания

О том, насколько безопасен сегодняшний Барнаул и как охраняют его от огня госинспекторы, мы поговорили с начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максимом Чертовым.

На 16% вниз

Сразу обрадуем читателей: год начался для Барнаула удачно — со снижения количества возгораний. И в этом немалая заслуга органов государственного пожарного надзора.

— Тенденция вызывает оптимизм, — говорит Максим Чертов. — За шесть месяцев 2020 года на территории Барнаула количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 2113 до 1778, почти на 16%. Число травмированных уменьшилось с 17 до 15 человек. Все эти годы система не стоит на месте, совершенствуются методы и подходы в организации надзорной деятельности. О результатах говорят цифры статистики. Но беспокоит рост числа погибших — с 16 до 20 человек.

От травы до жилья

— Максим Алексеевич, какие опасности актуальны сейчас, в летнее время? Ландшафтные пожары, возгорания в жилье, на предприятиях?

— В летнее время, особенно в сухую и ветреную погоду, остается риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Хотя пик уже прошел – появилась зеленая трава. В мае в отдельные дни пожарные наряды выезжали на тушение ранним утром, а возвращались лишь вечером. Зачастую это связано с посещением гражданами лесов, несмотря на запрет, и нарушением элементарных правил пожарной безопасности – курением, разведением костров. Также летом, как и в любое время года, остается высоким процент пожаров, происходящих в жилом секторе. Так, за шесть месяцев 2020 года он составил 74% от общего количества пожаров. Соответственно, мы особенно тщательно работаем с управляющими организациями, с собственниками индивидуальных домов.

Опасная беспечность

— Как же так получается? Почему такая большая доля пожаров приходится на жилье?

— Причина каждого третьего пожара — неосторожное или небрежное обращение с огнем. Удивляет порой, как беспечно люди относятся к своей же собственной безопасности. Непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание факелами и паяльными лампами водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы – все это обычные причины пожаров. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи постройки, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер. Известно, что некоторые владельцы индивидуальных домов и дачных участков избавляются таким способом от мусора. Особую опасность представляет курение в нетрезвом состоянии, лежа в постели. Это классика.

— С чем это связано, с незнанием правил или нежеланием их выполнять?

— Зачастую неосторожность людей связана с отсутствием знаний. И достаточно беседы наших специалистов, чтобы они изменили свое отношение. К сожалению, так бывает не всегда. Есть проблемные граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, выпивают, подвергая опасности и себя, и своих соседей. Сколько раз из-за таких людей, уснувших в постели с сигаретой, загоралась вначале их собственная квартира, а затем и соседская. Объяснить что-то таким гражданам сложно, поэтому я призываю соседей приглядывать за ними, быть бдительными, вовремя звонить по телефону 01 при первых признаках опасности.

Купи огнетушитель

— Какие простые советы вы могли бы дать, которые повысили бы безопасность жизни горожан?

— К сожалению, многие люди оказываются неподготовленными к возгоранию и не имеют специальных средств для тушения. Пламя разгорается с такой скоростью, что дорога каждая секунда, и лучше попытаться погасить огонь до приезда пожарных. Поэтому, хотя законодательство и не обязывает покупать огнетушитель для дома, я бы все-таки посоветовал в каждую семью приобрести такое устройство. Также нелишним будет установить в своем жилье датчики пожарной сигнализации.

— Насколько доступен такой прибор для средней семьи?

— Вполне доступен. Они продаются в магазинах пожарной техники, цены начинаются от 3-4 тысяч рублей. Кстати, в домах и квартирах социально незащищенных граждан по краевой программе устанавливаются автономные пожарные извещатели, в том числе с GSM-оповещением. При задымлении в доме срабатывает датчик и сигнал поступает на мобильный телефон хозяина квартиры, а также дублируется в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На место выезжают сотрудники пожарной охраны. Такой прибор уже не раз спасал жизнь людям.

Не экономьте на сигнализации

— А как обстоит дело на предприятиях?

— Инспекторам Министерства по чрезвычайным ситуациям приходится работать в условиях скоротечно происходящих социально-экономических преобразований в стране. К сожалению, представители малого и среднего бизнеса не в полной мере осознают важность соблюдения требований пожарной безопасности и порой пытаются на ней сэкономить. Не всегда помещения оснащаются пожарной сигнализацией, делается противопожарная отделка. Это создает условия для возгораний и аварий. Такие случаи выявляются, выносятся предписания об устранении нарушений, лица привлекаются к административной ответственности. Ситуация меняется в лучшую сторону. Количество пожаров на предприятиях сократилось в этом полугодии со 127 до 75.

— Обеспечение пожарной безопасности – это ведь не просто работа с восьми до пяти…

— Работа обязывает нас находиться на связи практически круглые сутки. Но мы сами для себя выбрали эту профессию. И даже сейчас, много лет спустя после прихода в пожарную охрану, все равно при поступлении сообщения о пожаре ощущаешь волнение, что в доме могут находиться люди, что им грозит опасность. И я рад, что вношу свой вклад в то, чтобы в нашем городе стало безопаснее жить.

Особое внимание сотрудники пожнадзора уделяют детской безопасности. Постоянно проводятся уроки, викторины, беседы, встречи, экскурсии, во время которых обсуждаются правила пожарной безопасности.