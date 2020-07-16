За неиспользованные путевки в детские лагеря родителям вернут деньги

Школьники Барнаула в этом сезоне не смогут массово отдохнуть в детских оздоровительных лагерях региона. Виной тому сложная эпидобстановка по COVID-19.

На данный момент в Алтайском крае открыто пять детских лагерей, но отдыхают в них исключительно воспитанники детских домов. Эти учреждения находятся на постоянном контроле министерств образования и здравоохранения.

Заместитель председателя комитета по образованию города Наталья Михальчук отмечает, что массовых летних смен в детских лагерях в этом году не будет:

— Уважаемые родители! Учитывая количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей. Все родители, оплатившие путевки в лагеря центра «Каникулы», для возврата денежных средств могут обратиться непосредственно в офис центра либо заполнить заявление на сайте. Только совместными усилиями мы вместе сможем организовать безопасное лето для наших детей даже в непростых эпидемиологических условиях. Берегите себя и своих детей, придерживайтесь правил безопасности!

Родители барнаульских школьников, оплатившие отдых в оздоровительных лагерях другого подчинения, также уже могут писать заявления на возврат денег за приобретенные путевки. В зависимости от того, где была куплена путевка, нужно обращаться в управление по образованию или к руководителю загородного учреждения. Если с возвратом средств возникнут проблемы, то необходимо написать претензию в региональное Управление Роспотребнадзора.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 8-999-400-1002.

Чтобы занять досуг детей во время летнего отдыха им предлагают принять участие в региональном познавательном проекте «Умные каникулы онлайн». Для детей открыт доступ к различным программам, мастер-классам, видеоурокам, онлайн-экскурсиям по территории края. Информация размещена на сайтах Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» и «Лето22», а также на сайте комитета по образованию.