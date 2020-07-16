Вячеслав Франк провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети Барнаула

В среду, 15 июля, глава города Вячеслав Франк провел выездное рабочее совещание в Индустриальном районе, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности дорожного движения и развития дорожной сети района. В работе совещания приняли участие первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, представители профильных комитетов и подрядных организаций.

Первой площадкой совещания стала транспортная развязка на пересечении ул. Взлётной с ул. Малахова. Существующий здесь Т-образный перекресток, к тому же не оборудованный светофорными объектами, очень неудобен и опасен для водителей, выезжающих на ул. Малахова. Организация движения не позволяет организовать здесь движение автобусных маршрутов. Здесь фиксируется концентрация ДТП. Это тем более актуально, что на ул. Взлётной активно развивается жилой комплекс, много административных зданий, рынок. Принято решение реконструировать неудобный перекресток.

По словам Анатолия Воронкова, уже к концу сентября здесь будет обустроен полноценный перекресток. Дорога с ул. Взлётной, не меняя направления, будет пересекать трамвайные пути и выходить на дорогу малой Малахова. Здесь планируется установить четыре транспортных и 15 пешеходных светофоров, доработать подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Таким образом, будут созданы безопасные условия и для пешеходов, и для общественного транспорта, и для всех водителей. Стоимость проекта 3,7 млн рублей.

Следующей площадкой стал строящийся участок ул. Сиреневой. По словам главного инженера Константина Моисеева, на сегодняшний день подрядной организацией выполнено 48% работ, в том числе строительство ливневой канализации, устройство щебеночного основания. «Завершить все работы по строительству автомобильной по ул. Сиреневой мы должны до конца ноября, но если позволят погодные условия, то возможно это произойдет раньше», – отметил он. Это один из самых молодых, активно застраивающихся микрорайонов Барнаула, и построить здесь дорожную сеть – одна из главных задач города. Буквально за последние годы здесь построены участки улиц Балтийской, Ускова, Взлётной. Участок ул. Сиреневой будет достроен до конца июля, а в следующем году планируется его продлить и в перспективе соединить с ул. Власихинской. Таким образом, практически весь микрорайон, в котором идет активное строительство, обеспечен дорожной инфраструктурой. В планах городских властей дальнейшее развитие дорожной сети этой части Барнаула.

— За 2017-2019 годы Барнаулу выделено порядка 3 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в рамках нацпроекта. В 2020 году на эти цели направлено более 1 млрд руб., мы их направим на 42 объекта, – заявил Вячеслав Франк. – На половине объектов подрядчики работают, восемь уже завершили. Мы идем в графике, динамика неплохая, также уже приступили к проектированию объектов и подготовки аукционов на следующий год. Надеемся, что в следующем году объем финансирования в размере в 1 млрд руб. за городом сохранится. Отмечу, что мы строим не только центральные магистрали, но и приступаем к ремонту дорог в пригороде. Хотел бы поблагодарить Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Правительство и Минтранс региона за поддержку в вопросах развития краевой столицы. Мы получили дополнительно еще 90 млн руб. на эти цели, которые направим в том числе и на ремонт улично-дорожной сети.