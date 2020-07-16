Цветники Барнаула: традиции и новшества в оформлении города

Барнаул летом пестрит цветочными коврами: в каждом районе города находится по 20-30 клумб – и это только те, за которыми ухаживают специалисты подрядных организаций в рамках муниципального контракта. А если учесть еще и те цветники, которые разбивают барнаульцы во дворах многоэтажек, то счет пойдет на сотни.

Площадь Октября красива в любое время года. Это одна из самых оживленных транспортных развязок краевой столицы. Тем большую значимость имеет разбитый здесь специалистами МБУ «Благоустройство и озеленение города Барнаула» огромный цветник, радующий пассажиров общественного транспорта своим многоцветием и ухоженностью.

920 кв. метров – площадь цветника на пл. Октября.

— Я не могу сказать с полной уверенностью, самый ли он большой, – говорит ландшафтный архитектор предприятия Татьяна Большакова. – Цветник состоит из трех компактно примыкающих друг к другу элементов. На Обском бульваре, в районе нулевого километра, цветники общей площадью больше, но они сформированы не единым целым и расположены на большей территории. Поэтому, видимо, цветник на площади Октября вполне можно считать одним из самых крупных в Барнауле. С начала мая его украшали тюльпаны, а затем было высажено 33,5 тысяч штук рассады цветов: канн, сальвий, петуний, бархатцев, кохий.

Татьяна называет пять видов цветов, но при взгляде на цветник создается впечатление, что их гораздо больше.

– Это от того, что петунии и бархатцы высажены нескольких оттенков, поэтому такой большой спектр цветов и красок, – объясняет она. – Кроме того, при проектировании цветника контрастный рисунок формировался за счет ярких оттенков, геометрии фигур и плавности линий. Получился зеркальный рисунок.

За цветником ухаживает бригада, рабочие которой следят за всеми цветниками Октябрьского района. Необходим регулярный автополив: если на улице жара, то ежедневный. Состояние цветника контролируется мастером-озеленителем и, когда специалист видит, что цветник требует внимания, его пропалывают. Обязательно вносятся удобрения: под сальвию – для непрерывного цветения, под петунию – чтобы стала более пышной. Кустики кохии еще и стригут, чтобы сформировались ровные красивые площадки.

С цветником на центральной площади может сравниться еще один – на развязке ул. Малахова и Павловского тракта. По словам заместителя руководителя МБУ «Благоустройство и озеленение» Людмилы Белоусовой, для оформления панно под буквами «Барнаул» потребовалось 36 тысяч корней цветочной рассады.

Помимо традиционных цветочных композиций, улицы города украшают и необычные конструкции. Так, в центре клумбы на пересечении ул. Кулагина и пр. Калинина установили четырехметровый цветочный шар. Цветов – 117, диаметр каждого – 70 см. Они не завянут и не поблекнут: каркас и опора шара – металлические, сами же цветы сделаны из композита с нанесением полноцветного изображения.

431 тыс. корней цветочной рассады высажено на клумбах Барнаула.

Всего в этом сезоне на клумбах Барнаула красуется более двадцати видов растений различных оттенков: традиционные петуньи, бархатцы, колеусы, виолы и другие, а также новинки этого года – левкой и африканская ромашка.

Этой красотой барнаульцы смогут любоваться ориентировочно до октября, вплоть до первых заморозков.