Прежде чем отправиться в турпоход, не забудьте поставить в известность сотрудников МЧС

На прошлой неделе барнаульским спасателям несколько раз приходилось организовывать поиски и эвакуацию туристов, оказавшихся в беде. В МЧС напоминают: чтобы облегчить работу специалистам и сократить время ожидания необходимой помощи, следует заранее сообщить о своем маршруте.

С хорошим финалом

В разгар туристического сезона сложно усидеть дома. Особенно тем, кто привык проводить отдых, изучая просторы Алтая. Большую активность путешественников стали фиксировать в период смягчения режима самоизоляции. Вместе с их устремлением в горы и леса региона спасатели стали чаще получать обращения за помощью.

Один из несчастных случаев, произошедших на минувшей неделе, был зарегистрирован в пещере Геофизической на Семинском хребте. Участник турпохода угодил в каменный колодец и получил травмы. О том, что в этих местах находится организованная группа сторонников активного проведения отпуска, спасатели узнали только в момент их обращения за помощью. Конечно, в беде потерпевших не оставили, но специалисты могли бы подоспеть гораздо раньше, если бы заранее знали путь, предусмотренный маршрутом, могли отслеживать передвижения группы и точно установить координаты ее расположения.

Второй произошел в первые выходные июля близ Бащелакских озер в Солонешенском районе. На этот раз группе понадобилась помощь в эвакуации молодого человека, который получил травму плеча и не смог двигаться самостоятельно. Товарищи сумели доставить его до разбитого палаточного лагеря, уже оттуда его забрали сотрудники МЧС.

Как рассказал спасатель международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова Владимир Катунин, местность там труднодоступная – человек и тот не везде пройдет, что уж говорить о технике.

— Мобильной связи там не было, сигнал подавали с возвышенности, – восстанавливает события Владимир Катунин. – От ближайшего населенного пункта – села Топольного – к месту происшествию добирались в том числе и на лошадях. В спасательной операции наших ребят было четверо, вместе с нами к работе подключились местные жители и добровольцы. Завершилось все благополучно – пострадавшего эвакуировали, шину наложили, в больницу доставили.

В поход – с подготовкой

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю отмечают, что туристы напрасно недооценивают регистрацию в подразделениях ведомства, отдавая предпочтение заботе о снаряжении, комплексной подготовке к грядущему походу. Последняя часть, безусловно, важна, но пренебрегать первой не стоит – это может дорого обойтись.

— Зарегистрировать группу при выходе на маршрут необходимо для эффективной организации работ в случае возникновения нештатной ситуации, – акцентирует спасатель первого класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.В. Зюкова Павел Беляев. – Можно припомнить много случаев из нашей практики, когда незарегистрированные при выходе на маршрут группы попадали в тяжелую ситуацию. Их поиски организовать было сложно, мы тратили драгоценное время на анализ ситуации, на поиск места происшествия.

Ответственных туристов все же больше и, как показывает жизнь, их находят в максимально сжатые сроки. Они могут своим опытом подтвердить, что регистрация – очень простая процедура, которая не требует особых усилий и не отнимет много времени.

— Заявка включает информацию о маршруте, его контрольных точках и опасных местах, сроках его прохождения – даты выхода и возвращения, контакты участников и их родственников, – перечисляет специалист информационного обеспечения оперативной деятельности Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю Екатерина Ситник. – Ежесуточно наш специалист выходит на телефонную связь с группой для уточнения местонахождения и обстановки. Если не удается связаться в течение суток, мы начинаем реагировать.

Ягодник – не турист

Правила регистрации касаются исключительно туристов, но, случается, теряются и те, кто занимается собирательством. Для таких людей сервисов пока не разработано, да и вряд ли они будут востребованными, ведь никто не планирует попасть в опасность во время очередной вылазки за грибами или ягодами. Несмотря на это, сотрудники МЧС рекомендуют иметь при себе заряженный мобильный телефон, обязательно предупредить родственников или знакомых о предположительном месте сбора. Предварительно следует ознакомиться с прогнозом погоды и взять соответствующую одежду, обязательно воду и пищу.

Три правила от спасателей

Первое – изучить все опасности, которые могут возникнуть в походе.

Второе – тщательно продумать, как их избежать.

Третье – знать, как правильно действовать, если события все же будут развиваться по негативному сценарию, произойдет несчастный случай или другая неприятная ситуация.

Процесс регистрации не сложен. Нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму. Поверьте, очень важно, чтобы спасатели профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации.