Предприятия Барнаула помогают детям с ограниченными возможностями здоровья

Даша и Маша Колесниковы только что вернулись из Москвы. В их жизни все кардинально изменилось – девочки обрели способность слышать тончайшие звуки окружающего мира: шум дождя, жужжание пчел, потрескивание костра. И это вопреки серьезному медицинскому диагнозу. Сестрам установили инновационные слуховые аппараты, приобретенные благодаря участию барнаульской компании «Строительная перспектива».

Даша и Маша Колесниковы не скрывают радости. Стала явью их давняя мечта – услышать мир со всей его гармонией звуков. Мешал этому серьезный диагноз – двухсторонняя сенсоневральная тугоухость.

— Девочки с первого класса учатся в специализированной школе, где все организовано для обучения и развития детей с нарушением слуха, – рассказывает мама сестренок Елена Васильевна. – У дочек хорошая успеваемость. Они изучают иностранные языки, посещают кружки по рукоделию и рисованию, дополнительно занимаются с логопедом и психологом.

Проблемы со слухом не помешали сестренкам добиться успехов в плавании.

Три года подряд Дарья занимала первые места в открытой городской спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в составе команды спортсменов Алтайского края участвовала в III Всероссийской летней спартакиаде инвалидов, которая проходила в Йошкар-Оле. Есть впечатляющие достижения и у Марии. У девочек много наград, грамот.

— В последнее время врачи стали отмечать, что у дочек ухудшается слух, – делится мама. – Сейчас у Машеньки, по заключению сурдолога, тугоухость четвертой степени, у Дашеньки – третьей. Нам настоятельно было рекомендовано протезирование цифровыми заушными многоканальными сверхмощными аппаратами. Приборы стоят очень дорого. В семье таких средств нет, поэтому мы обратились за помощью в краевое отделение Российского детского фонда. И нам помогли! Все страшное уже позади. Девочки слышат!

Председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова рассказывает:

— В рамках программы «Международный день защиты детей» компания «Строительная перспектива» перечислила в нашу благотворительную организацию 500 тыс. руб., более трети из этой суммы выделено на покупку слуховых аппаратов для сестер Колесниковых. В соответствии с рекомендациями врачей фондом были закуплены дорогие инновационные слуховые аппараты. В федеральной клинике Троицка Московской области близняшкам провели протезирование и полную настройку приборов. Теперь Даша и Маша могут слышать тончайшие звуки природы. Девочки смогут наслаждаться театральными постановками и концертами, свободно общаться с людьми.

Более 100 детей, в том числе с COVID-19, получили в текущем году помощь краевого отделения Российского детского фонда.

Среди других дарителей, помогающих детям, – компания ООО «Железобетонные изделия Сибири».

— Взаимодействие нашей благотворительной организации с компанией «ЖБИ Сибири» началось осенью прошлого года, – констатирует Оксана Николаевна. – Мы реализуем совместную программу «Диабет», целью которой является обеспечение детей с диабетом инсулиновыми помпами. Руководство предприятия взяло на себя обязательство ежемесячно перечислять средства на приобретение одной помпы для нуждающегося ребенка. Стоимость одного комплекта оборудования превышает 100 тыс. руб. Всего на программу будет потрачено около 2 млн руб. Помпы уже получили шестеро детей, на днях еще двум юным жительницам Барнаула будет передано долгожданное оборудование, которое позволит им жить без ежедневных уколов, боли и страданий.