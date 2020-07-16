Ночью 14 июля в Барнауле стартовал очередной этап дезинфекции улиц

Одиннадцатый час ночи. На пятачке вокруг часовни на площади Баварина выстроилась колонна из десяти поливочных машин. Группа водителей в респираторах и защитных костюмах получает последние инструкции по работе с дезинфицирующими веществами и о подробностях намеченного маршрута. До шести часов утра, пока нет машин, им предстоит мыть городские улицы.

Пятый цикл

— Мы продолжаем работу по обработке улиц хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. Четыре цикла обработки дорог и общественных территорий провели. Это будет уже пятый цикл. Всего у нас в плане 171 улица. Стартуем с проспекта Ленина, идем на основные магистрали, – комментирует происходящее действо председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев. – Есть рекомендации и есть понимание, что общественные территории, места массового скопления людей, остановочные площадки, автомобильные дороги необходимо дезинфицировать, исходя из эпидемиологической ситуации. И эти меры необходимы.

Судя по прошлому опыту, все намеченные улицы можно обработать за 5-7 дней, в зависимости от погоды. Как отметил Антон Шеломенцев, в городе имеются все необходимые ресурсы, техсредства, чтобы продолжать эту работу, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится. Общественные пространства, тротуары, детские площадки, остановочные павильоны так же обрабатываются раз в неделю.

— Улицы сегодня будут дезинфицировать водным раствором с содержанием активного хлора необходимой концентрации для достижения эффекта дезинфекции, — говорит главный инженер компании «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин. — Я считаю этот способ эффективным, он применяется не только у нас, но и во многих городах нашей страны.

— Необходимость процедуры, я думаю, всем понятна. Вы видите, какие цифры у нас по зараженным проходят в последнее время, – говорит депутат Барнаульской городской Думы, зам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов. – И администрации приходится повторять эту процедуру. Недавно закончили обработку остановочных павильонов, общественных мест, сейчас возобновляем обработку улиц. Депутатский корпус администрацию в этом деле поддерживает.

Евгений Чайкин: «Доза дезинфицирующего вещества выбирается на основании рекомендаций Роспотребнадзора, проверяется нашей лабораторией. Для каждой машины проводится проверка содержания именно той концентрации, которая будет безопасна».

Под присмотром медиков

И вот старт дан. Первой с места трогается, сигналя мигалкой, машина ГИБДД. За ней, разбрызгивая на дороге и части тротуара мощные струи воды, двигается колонна поливочных машин. В воздухе чувствуется запах хлорки. Вереница уходит вдаль по Ленинскому проспекту. По пути часть цистерн сворачивает на боковые улицы. Что ж, к утру наш город станет не только чище, но и безопаснее в эпидемиологическом плане. Если на асфальте и придорожных предметах городской обстановки и были возбудители коронавирусной инфекции, то теперь им не оставили шанса на выживание.

Вслед за колонной двигается машина Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Безопасность в таком деле находится на первом месте.

— После проведения дезинфекции улиц мы едем следом и в контрольных точках производим отбор атмосферного воздуха на содержание хлора, чтобы выяснить концентрацию вещества, которая остается на улице, на соответствие нормативным документам, – поясняет врач по исследованию атмосферного воздуха Евгения Котенко. – Ранее после проведения дезинфекции дорог проводились исследования, и все результаты были в объемах предельно допустимых концентраций, безопасных для населения.

Наденьте маску

Юрий Ряполов также обратился к жителям города с просьбой беречь свое здоровье, соблюдать меры предосторожности в общественных местах. Порой можно наблюдать странную ситуацию – люди приходят в торговый центр, ходят по залу, и лишь перед кассой надевают маску. Но в этом ведь нет смысла. Руководству заведений нужно требовать надевать маску на входе.

— Это ведь не кассиру нужно, не хозяину или руководителю торгового центра. Это в первую очередь нужно жителям, – говорит депутат. – Хотелось бы, чтобы вы берегли себя, детей, окружающих, родных и близких. Без этого мы не переломим ситуацию. А нам это обязательно нужно сделать в преддверии 1 сентября, чтобы дети нормально пошли в школу. Не говоря уже о том, в какой тяжелой ситуации находится большая часть бизнеса. Им тоже надо работать, зарабатывать и отбивать те потери, которые они понесли.