Как проходит третий трудовой семестр у студотрядов Барнаула

Студенческие отряды в этом году остались без традиционного третьего трудового семестра, и вместо этого посвятили себя творчеству.

Перепрофилировались

Лето у студотрядовцев самая жаркая пора: бойцы педагогических отрядов становятся вожатыми, отряды проводников отправляются на маршруты по всей России, а строительные – работают на значимых объектах Алтайского края и всероссийских стройках. Ребята готовились к сезону и в этом году.

Подготовительный период идет всю весну, и на нем вирус особо не сказался: например, студенческие педагогические отряды успешно проходили дистанционное обучение на удобных электронных платформах. Но многие бойцы решили перепрофилироваться, чтобы все-таки провести лето с пользой.

— Ребята активно подключались к волонтерам акции #МыВместе по всему региону, помогали доставлять пожилым людям продукты и лекарства. Больше всего работы было весной, – говорит Татьяна Игитова, заместитель директора Алтайского краевого штаба студенческих отрядов.

Самый напряженный сезон выдался у студентов медицинского университета. Независимо от профиля студенческих отрядов, многие из них присоединились к акции #МыВместе.

Александр Володин – командир отряда «Снежного десанта» «Армада» и боец ССО «Монолит», перешел на 5 курс лечебного факультета АГМУ. Как только услышал об акции #МыВместе, тоже загорелся идеей помогать. В мае он начал работать в составе волонтерского штаба.

— Первоначально я думал, что буду ходить по адресам, разносить продукты бабушкам и дедушкам, – рассказывает Александр. – Но так как в силу командирской деятельности у меня был опыт общения с людьми, меня назначили в call-центр обзванивать заявки: сверять адреса, уточнять списки необходимых продуктов и лекарств. На пару заявок выезжал сам – специально просился в выезды, очень было интересно, как это происходит.

Студотрядовец признается: сравнивать привычный трудовой сезон с необычным нынешним – сложно. Слишком уж разная специфика работ.

— В ССО обычно работа физическая, а тут основные обязанности – это общение. Душа лежит и к тому, и к другому. Удобно, что этим летом я остался в Барнауле: живу в частном секторе, и после целого дня обзвонов приятно дома заняться огородом и ремонтом.

Более полутора тысяч волонтеров присоединились к акции #МыВместе, за три месяца отработав более двух тысяч заявок и доставив почти 19 тыс. продуктовых наборов по всему Алтайскому краю.

Акцент на творчестве

— В этом году, учитывая эпидемическую обстановку, невозможна масштабная трудовая деятельность отрядов, – объясняет Татьяна Игитова. – Некоторые стройотряды по личной инициативе сами договорились с работодателями и выехали на объекты, но таких единицы. Все понимают, что организация полноценного трудового семестра в нынешних условиях опасна. В случае, если ограничения будут сняты, педагогические отряды готовы работать.

К слову, в других регионах России проекты РСО все-таки запустили, хотя и в урезанном формате. Так, на днях завершился первый этап Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Черноземье – 2020», где 55 студентов из Воронежской и Кировской областей собирали урожай ягод на двух сельхозпредприятиях. Напротив, открылась студенческая стройка «Ясный 2020» в Оренбургской области с участием около 100 бойцов.

В Алтайском крае все творческие мероприятия перенеслись в онлайн. За счет этого барнаульские студенты смогли принять участие во всероссийских проектах.

27 июня состоялся онлайн-концерт, посвященный Дню молодежи, где выступили и ветераны движения, и представители нынешнего поколения, пели, общались, делали напутствие следующим поколениям бойцов. Всероссийский онлайн-концерт повторился и 1 июля. Барнаул на нем представила ветеран студотрядовского движения Ольга Шевченко.

Бойцы студенческих отрядов в период пандемии проводили онлайн-челленджи и флешмобы ко Дню защиты детей, Дню борьбы с курением, Дню России, публиковали в соцсетях свои творческие произведения патриотической тематики.

Несколько интерактивных акций бойцы посвятили 75-летию Великой Победы. В частности, 22 июня Российские студенческие отряды презентовали 11-минутное видео с хроникальными кадрами Великой Отечественной войны, воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла. Их истории собирали участники Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».