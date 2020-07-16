Как футбольная школа стала одной большой семьей

На волне успеха чемпионата мира по футболу в стране начался бум на занятия этим видом спорта. По всей стране стали появляться частные школы, в том числе и в Барнауле. Осенью 2018 года в краевой столице родился футбольный клуб «Патриот».

Как на даче

Коллеги шутят: «Виталий у нас президент-дворник». Создатель «Патриота» Виталий Крючков на самом деле занимается всем: и решает административные вопросы, и тренирует, и территорией заведует, и даже сторожит ее. Чтобы у его детища была возможность развиваться, он продал машину, разменял квартиру на меньшую по площади. По-другому просто не смог, ведь от него зависели 70 детей. Как в такой ситуации держаться за бетонные стены? Новое жилье сейчас требует ремонта, поэтому пока с женой и дочками живет в административном помещении школы.

— У нас тут как дача, – улыбается он.

В тренерстве Виталий Крючков лет 13. Работал в ДЮСШ № 7, школе Смертина, СШОР № 2. А после чемпионата мира решил идти своим путем.

— Как создавались – это отдельная история, – рассказывает Виталий. – Мы, тренеры, с административной работой не сталкивались. А школа – это не только занятия, это акты, нормативы, системы. Такого опыта ни у кого не было, но с энтузиазмом взялись за дело.

Работать решили на территории бывшего спорткомплекса «ВРЗ». Взяли в аренду территорию, поле, административное здание. 6 сентября 2018 года «Патриот» появился на свет.

Все вместе

Виталий говорит, что в государственных школах неплохо зарабатывал, так что пойти своим путем решил не из-за денег.

— В последнее время в школах чувствуется небольшой холодок, сразу же, как только на вахту заходишь. Туда не ходи, этого нельзя. Я же хотел создать семью. Вот у меня тут, в административном здании, дом для всех. Воспитанники после тренировок заходят, включают телевизор, смотрят футбол, мультики. Их братья и сестры тоже здесь. И такое тепло ощущается, оно обязательно должно быть в тренировочном процессе, – уверен Крючков. Дети, которых Виталий тренировал на прежнем месте работы, пошли за наставником. А сейчас уже число юных патриотовцев выросло в два раза. Вместе с Виталием работают пять тренеров. В качестве ориентира для воспитанников решили создать взрослую мини-футбольную команду, заявились в одну из лиг краевого чемпионата.

— У нас вместе с тренерами играют отцы наших пацанов. Вы представляете, какая на матчах атмосфера? – говорит Виталий. – Это и для родителей праздник. У нас есть игрок, который 123 кг весом и 165 см ростом. Ему бегать тяжело, но он забил два гола – и такое счастье у человека было. Только ради этого момента стоило заявляться.

К делу коллектив «Патриота» подошел серьезно. Детские команды регулярно участвуют в турнирах в других городах, ездят на сборы. У школы есть свой сайт. Конечно, как и у всех, есть цели, амбиции. Виталий показывает листок, где от руки нарисован своего рода бизнес-план: создание взрослой команды хотя бы на уровне КФК, появление академии – тут тренер подчеркивает, независимо с его участием или нет, важно, чтобы она была. Но главное не это, на первом месте – воспитание личности. Крючков не скрывает, что сейчас, в коронавирусный период, ситуация сложилась очень непростая, но снова повторяет: готов работать хоть за еду, лишь бы идти к цели.

Не дать слабину

Виталий Крючков в футболе с детства. Тренировался в школе «Динамо». Группа игроков 1985 года рождения, которую тренировали Александр Городов и Станислав Карингин, была сильной. Это оттуда вышли и Евгений Городов, и Иван Старков, и Александр Яркин, и многие другие. Некоторые из товарищей Виталия стали профессиональными футболистами. И сейчас, работая самостоятельно, он уверен – каждый из детей имеет право на футбольную сказку.

— Конечно, все мечтают быть Месси или в крайнем случае Дзюбой. Понятно, что станет им не каждый. Но это не значит, что у них не должно быть футбола, детства с играми и тренировками. В больших школах остаются те, кто показывают результат, отбор проходят лучшие. А что делать остальным? У них тоже должна быть школа, в которой они не просто учатся пинать мяч, а воспитывают в себе честь, достоинство, умение помочь и поддержать друг друга.

При этом о тренерской работе Виталий сам в детстве не думал. Говорит, в 18 лет не предполагал, что будет возиться с детьми.

— Вообще, вспоминая, каким человеком был, с какими взглядами, порой стыдно становится. Конец 1990-х, время непростое, много было вариантов, куда пойти. Видел ошибки сверстников, которые рано уходили из жизни или попадали в тюрьму, и во мне что-то переключилось. Я верующий человек и считаю, что всевышний показал мне путь, поэтому я не имею права дать слабину, – рассуждает тренер.

Путь развития

Работа Виталия и его команды находит понимание во властных структурах. Его начинания поддерживает администрация Октябрьского района. Увидев, как он работает с детьми, как они к нему тянутся, его пригласили в проект «Дворовый тренер», он в участниках уже несколько лет. На днях в этой части жизни Виталия появилась еще одна страница. В сквере Химиков открылась современная мини-футбольная площадка, на которой тоже будет работать Виталий. Причем об этом он узнал за пару дней до приемки площадки, но отказываться не стал. А в этом году «Патриот» стал обладателем президентского гранта, на средства которого осенью на территории школы появится площадка для воркаута: тренер, увидев, что у детей проблемы с физикой, решил таким образом создать условия для ее развития.

— За два года у нас сложилась неплохая база. Не «Камп Ноу», не футбольный манеж, но уже кое-что. Появляются инвесторы, единомышленники, кто десять тысяч даст, кто пятнадцать. Дмитрий Власов, Василий Кузьменко, Вячеслав Костин, Марат Тишков, Дмитрий Вагаев – если можно, особенно их отметьте. Благодаря таким людям скоро у нас появится идеально ровный натуральный газон для малышей. Да, это для малышей, да, небольшой клочок, всего 12 на 24 метра, но жизнь идет, будем развиваться, расширять ее, – уверен Крючков.

Виталий Крючков: «Помню, как в детстве с тренером шли за ручку на футбол, как обсуждали, где буду играть, что случится, если брошу тренировки. И таких разговоров было много. Сейчас система обучения становится услугой, а не хотелось бы, чтобы традиции, преемственность ушли. Благодаря этому я не потерялся в жизни, и хотелось бы, чтобы мои воспитанники также нашли свое место».