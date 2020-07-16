Боевой офицер и партизан Фёдор Щеглов почти полтора десятка лет возглавлял в Барнауле краевую газету «Боевой пост»

Боевой офицер и талантливый журналист Фёдор Щеглов давно ушел из жизни, но подшивки газеты «Боевой пост» бережно хранятся в фондах музея Культурного центра Главного управления МВД России по Алтайскому краю, являясь бесценными документами эпохи становления и развития органов правопорядка в регионе. Газета издавалась в период с 1937 по 1979 год.

Из ткачей в журналисты

Фёдор Александрович родился 6 июня 1908 года в Костромской губернии, в семье рабочих-ткачей. Фёдор окончил пять классов средней школы, затем фабрично-заводское училище при текстильной фабрике, вскоре по комсомольской мобилизации пришел на текстильный комбинат «Большевик». Без отрыва от производства окончил среднюю школу для взрослых и советско-партийную школу.

Так бы и стал Фёдор Щеглов потомственным ткачом, но судьба распорядилась иначе: по решению комсомольской организации его направили на политпросветительскую работу – сельским ликвидатором неграмотности в Западно-Сибирский край. Щеглов заведовал избой-читальней, работал в газетах «Социалистическое льноводство» и «Большевистское знамя», а в 1934 году впервые попал на Алтай, поступив в школу газетных работников при Западно-Сибирском крайкоме ВКП(б), находившуюся в Барнауле.

После окончания школы Щеглов был отозван в Москву, где ему предложили должность специального корреспондента ТАСС по недавно образованному Алтайскому краю. В аппарате агентства Фёдор Александрович проработал до марта 1939 года, после чего был выдвинут на должность заместителя редактора краевой молодежной газеты «Сталинская смена» (с 1956 года издавалась под названием «Молодежь Алтая»). В ноябре того же года началась Советско-финляндская война. Щеглов добровольно вступил в ряды Красной Армии и, будучи командиром пулеметного отделения отдельного лыжного батальона, принимал участие в боях на Карельском перешейке.

Из милиции в диверсанты

В октябре 1940 года Фёдор Щеглов надел милицейскую форму, став редактором многотиражной газеты «Боевой пост» – органа политотдела управления Рабоче-крестьянской милиции УНКВД по Алтайскому краю. Но поработать ему довелось чуть больше года. Началась Великая Отечественная война, и в декабре 1941 года Щеглов вновь оказался в армии.

Фёдор Александрович, кроме журналистских, имел и боевые навыки, поэтому лейтенант Щеглов был направлен для обучения в Высшую оперативную школу особого назначения, в которой готовили специалистов и командиров высшего класса, планировали специальные операции и испытывали новую диверсионную технику.

В январе 1943 года Фёдора Щеглова откомандировали в распоряжение штаба Северо-Западного фронта. Десантный отряд, в составе которого он находился, был заброшен в тыл противника в район дислокации 3-й партизанской бригады, которая действовала в Порховском, Славковском и Сошихинском районах Ленинградской области.

Рельсовая война

Согласно боевой характеристике, данной начальником штаба 2-го партизанского полка Быковым, «т. [оварищ] Щеглов провел большую работу по обучению личного состава подрывному делу, подготавливал и руководил рядом диверсионных операций. Лично участвовал в разрушении коммуникаций на железнодорожных и шоссейных дорогах, в уничтожении техники противника. Будучи командиром диверсионной группы, пустил под откос вражеский эшелон».

Об одной из операций, в которой принимал участие Щеглов, даже упоминает 12-томная «История Второй мировой войны». Для Северо-Западного фронта важное значение имел вывод из строя на продолжительное время железной дороги Псков – Дно – Старая Русса, которая являлась основной транспортной артерией 16-й армии вермахта. Для решения этой задачи был разработан план согласованных ударов партизан и армии. Координацию боевых действий возглавлял представитель Ленинградского штаба партизанского движения, прибывший в штаб 3-й партизанской бригады. В ночь на 8 февраля 1943 года, за неделю до перехода войск Северо-Западного фронта в наступление, партизаны разрушили железнодорожную станцию Подсевы. В результате диверсий на железнодорожных узлах Пскова, Дна, Порхова скопилось большое количество воинских эшелонов, по которым авиация нанесла бомбовые удары, а железная дорога Псков – Порхов была выведена из строя на четверо суток.

К апрелю 1944 года, когда партизанские формирования соединились с частями Красной Армии, гимнастерку заместителя командира 19-го партизанского отряда по разведке и диверсиям Щеглова украшали медали «За оборону Ленинграда» и «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. После расформирования партизанской бригады Фёдор Александрович продолжил службу в регулярной армии. В частях ВВС и ПВО Ленинградского военного округа он занимал должности старшего инструктора политотдела, парторга, агитатора, заместителя командира по политчасти. К партизанским наградам добавились орден Красной Звезды и медаль «За победу над Германией».

«Боевой пост»

В сентябре 1947 года капитан Щеглов был уволен в запас. Вернувшись на Алтай, он продолжил милицейскую службу в должности заместителя начальника по политчасти 1-го отделения милиции города Барнаула. А два года спустя Фёдор Александрович вновь занял должность, которую оставил восемь лет назад, – ответственного редактора газеты краевого управления МГБ «Боевой пост». Его большой жизненный и журналистский опыт способствовал успешной работе.

На протяжении многих лет «Боевой пост» выходил еженедельно по средам.

Фёдор Александрович редактировал «Боевой пост» до 1961 года. Но возраст и здоровье, подорванное на двух войнах, давали о себе знать. В 1963 году майор милиции Щеглов вышел в отставку. Его служба в МВД отмечена медалями «За боевые заслуги», «За освоение целинных земель» и «За безупречную службу» двух степеней.

В редакционной статье, написанной Щегловым для юбилейного номера газеты «Боевой пост», отмечалось: «Большой боевой путь прошла газета. Тысяча номеров! Тысячи различных тем поднято газетой! Двадцать лет газета жила интересами личного состава алтайской милиции. Одним она привила любовь к службе, другим помогла в выработке воли, характера, собранности сил, третьим – в исправлении промахов и ошибок в работе, четвертым – в укреплении семьи».

Владимир Антропов.