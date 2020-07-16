Барнаульский фотограф вошел в топ-100 лучших фотографов планеты

Снимки Барнаула, сделанные с высоты птичьего полета при помощи дронов, неделю назад стали известными на весь мир. Барнаулец Антон Мелёшкин представил на суд коллегии международной фотопремии 35AWARDS 14 фотографий в номинации «Аэрофотография» и был признан экспертным сообществом одним из лучших.

Антон Мелёшкин увлекся аэросъемкой восемь лет назад, когда понял, что самые красивые кадры, которые по-настоящему завораживают и заставляют рассматривать каждый миллиметр, сделаны не с земли, не с крыши, а с большой высоты. Аэросъемка позволяет взглянуть на привычные объекты с необычных ракурсов. Ну, например, кто фотографировал площадь Октября с высоты 60 метров из-за шпиля? Дрон позволяет сделать кадр оттуда, куда человек с фотоаппаратом в руке добраться никогда не сможет – и это бесценно. Кроме того, коптеры дают великолепную стабилизацию картинки, которую невозможно обеспечить с рук, без специальной техники.

На протяжении нескольких лет снимки Мелёшкина регулярно появляются в фотоальбомах «Барнаул» и украшают различные выставки, однако профессиональные конкурсы для него долгое время были табу. В 2019 году фотограф решил, что называется, наудачу отправить наиболее эффектные снимки на суд экспертов международной премии. Мужчина признается, что не рассчитывал даже в финал пройти, а потому попадание в сотню лучших мировых фотографов – большая удача и стимул к дальнейшему профессиональному росту. Это и вправду серьезное достижение, если учесть, что конкурировали с барнаульцем 117541 фотографов из 173 стран мира!

— Я представил на конкурс 14 работ, из них только одна дошла до третьего этапа, на котором жюри формирует шорт-листы. В этот тур смогли отобраться только 3956 человек, представьте, какая конкуренция! – отметил Антон. – На основании рейтинга по трем лучшим работам, меня внесли в топ-100 фотографов в номинации «Аэрофотография».

Антон признается, что много путешествует и аэросъемку ведет далеко за пределами Алтайского края – Республика Алтай, Москва, Питер, Челябинск, Сочи, Уфа, Казань, на его фотокарте отметились и европейские города – Париж, Прага, Дюссельдорф и другие. Но каждый раз, возвращаясь из путешествий в родной Барнаул, он восхищается красотой и уютом столицы нашего края.

— Я – патриот своего города. Он, действительно, красив, кто бы что ни говорил – я в этом убедился за несколько лет полетов над Барнаулом, – размышляет Антон. – Иногда задумываюсь над тем, что буду делать, когда сниму все уголки. А потом понимаю, что разных состояний нашего города – уйма. Время суток и года, ракурс и высота… Плюс к этому, каждый год в Барнауле появляется столько новых объектов, благоустраивается огромное количество территорий – думаю, работа у меня не переведется. На мой вкус, вечерний Барнаул, когда подсвечен огнями, нравится гораздо больше дневных панорам. В этом столько романтики и какого-то таинства.

Добавим, что для своей работы Антон Мелёшкин использует разные виды дронов – квадрокоптеры, октокоптеры, не говоря уже о большом количестве сопутствующих устройств: стедикамы, фотокамеры, объективы, подвесы. Вертолет управляется с земли по двум каналам связи – основному и дополнительному. В съемках задействованы два человека: пилот, управляющий коптером, и оператор, работающий с подвесом и камерой. Фото- и видеокадры передатчик отправляет на монитор. Дрон может заниматься фотоохотой на высоте до 200 метров и улетать на 2 км от пилота.

Антон Мелёшкин: «Попадание в топ-100 годового конкурса фотопремии 35AWARDS для меня – это безусловный показатель того, что я развиваю свои навыки в нужном направлении. Обещаю еще больше стараться, чтобы радовать фотографиями природы нашей невероятной, красивой России. Барнаула – в особенности».