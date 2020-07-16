Актив ТОС поселков Черницк и Мохнатушка помогает жителям в подготовке документов на компенсацию за услуги водоснабжения

Результатом подписанного концессионного соглашения с Барнаульским водоканалом станет беспрецедентный объем работ по улучшению качества воды в пригородных поселках. Чтобы получить компенсацию за возросшие платежи, жители должны принести справку о месте проживания. Председатель ТОС поселков Черницк и Мохнатушка Оксана Петрякова принимает активное участие в сборе необходимых документов для жителей.

Территориальное самоуправление в Черницке создано 22 года назад, недавно к нему присоединилась и Мохнатушка. Таким образом, общее число жителей, охваченных вниманием и заботой общественности, превысило 1200 человек всех возрастов.

— Водоснабжение – наша давняя проблема, – пояснила Оксана Петровна. – Если поливаем в огороде, воды в доме нет, если стираем белье, нечем поливать грядки. Да и качество воды оставляет желать лучшего. Жители понимают, что за один год в наших поселках не построят новые водонапорные башни и не пробурят скважины, сначала нужно провести изыскательские работы. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки и в будущем качество воды у нас будет не хуже, чем у жителей Барнаула.

Не стоит думать, что жизнь в отдаленном пригороде течет неспешно и однообразно – благодаря усилиям активистов ТОС, Совета ветеранов и педагогов школы проектов здесь реализуется множество. Два из них были поддержаны администрацией Барнаула, в результате чего в обоих поселках появились современные игровые детские площадки. В 2020 году жителей порадовали отремонтированными в рамках нацпроекта дорогами на поселок Черницк и на улицах Новостройка и Пионерская. Впервые за последние годы у администрации города появилась возможность включать в нацпроект пригородные автомобильные трассы.

— Когда есть активные жители, которые хотят сделать лучше, чище и уютнее место, где они живут, работать становится легче, – рассказывает Оксана Петровна. – В городском конкурсе «За вклад в защиту окружающей среды» в номинации «Экологическое волонтерство» мы заняли призовое место. И это заслуженно: активисты, не жалея сил и времени, выходят на субботники и экологические акции, убирают мусор с берегов озера, по кромке леса, на территории поселков. Представители актива самоуправления состоят и в народной дружине «Барнаульская», выходят на патрулирование, проводят рейды и акции. Мы постоянно взаимодействуем с людьми: как председатель я провела больше сотни приемов, на которых мы общаемся с жителями поселков, обсуждаем проблемные вопросы. За год по разным темам поступило 119 обращений, 80% из которых мы отработали самостоятельно.

На базе ТОС с 2017 года работает Молодежный совет. При его поддержке для сельчан проводятся праздники, в рамках оказания адресной помощи вместе с местной молодежью провели акцию по покупке канцелярских наборов первоклассникам, организовали сбор вещей для малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках проекта «Садовод-любитель» жители высаживают цветы на детских площадках. В кружках ребят обучают рисованию (творческое объединение «Глазами детей»), проводят с ними спортивные занятия (клуб «Если хочешь быть здоровым»). Для людей серебряного возраста действуют клуб ветеранов «Звездочки» и кружок «Тряхнем стариной». В ближайших планах актива ТОС – подготовить заявку в программу «Поддержка местных инициатив». Жители хотят, чтобы на территории школы появилась современная спортивная площадка с тренажерами, на которых могут заниматься все желающие.

По итогам краевого конкурса среди руководителей органов ТОС, старост населенных пунктов, муниципальных служащих органов местного самоуправления в номинации «Лучший руководитель ТОС городского округа Алтайского края» второе место заняла Оксана Петрякова, председатель ТОС поселков Черницк и Мохнатушка.