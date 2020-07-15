В Барнауле ветеранам и фронтовикам Великой Отечественной войны вручают особые телефоны

В понедельник, 13 июля, сотовый телефон был вручен барнаульцу, ветерану войны Фёдору Седову. С подарком к нему в гости приехали депутат БГД Иван Нифонтов и координатор движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Галина Берлизова.

Кнопочные телефоны для ветеранов – средства оперативного реагирования и экстренной помощи. Главной кнопкой является SOS, нажав которую ветеран сразу вызовет скорую помощь. Кроме того, в телефон занесены номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтера. Вместе с телефонами ветераны получают именные номерные сертификаты, с которыми волонтеры Победы подключают каждый аппарат к выбранному оператору сотовой связи.

Фёдор Миронович Седов был призван в Красную Армию в 1948 году особым, первым после Великой Отечественной войны гражданским призывом. В составе оперативных войск Министерства Госбезопасности он освобождал земли Украины от бандформирований, обезвреживал банды в Грузии, Молдавии, Белоруссии, Болгарии. Попав на Западную Украину в город Городенко, где ранее большие потери понес конвойный полк, его полк вступил в ожесточенные бои с бандой Степана Бандеры. Почти перед самой демобилизацией Фёдор Седов вместе с однополчанами нашел и обезвредил один из важных плацдармов организации Центрального провода под руководством Шухевича: огромный бункер, где укрылись главари банд. В декабре 1951 года солдат вернулся домой, в 1952 году получил статус участника Великой Отечественной войны.

Волонтер Татьяна Жукова, прикрепленная к ветерану, уверена, что проблем с новым гаджетом у Фёдора Мироновича не возникнет: он весьма уверенный пользователь сотовой связью. Именно ее телефон был первым внесен в список его контактов.

— Мы заранее уточняем у ветерана, услугами какого оператора пользуется его семья, какой оператор лучше всего ловит на конкретной территории, – пояснила Галина Берлизова. – В Барнауле мы уже вручили семь телефонов, ветераны очень благодарны за внимание и заботу. Отказываются от такой услуги немногие, в основном по причине, что сотовой связью не пользуются совсем либо предпочитают стационарные телефоны. В общей сложности по этому проекту в Барнауле будут работать 36 волонтеров Победы.

Ветеран и депутат поминутно передавали телефон друг другу в руки: один спрашивал, какую кнопку нажать, чтобы ответить волонтеру, другой терпеливо объяснял, что и как.

— Это удивительные люди, – поделился депутат от партии «Единая Россия» Иван Нифонтов. – Столько пережили, но до сих пор не потеряли интерес ко всему новому, активно вникают и в устройство телефона, и в жизнь Барнаула. Их живые рассказы вызывают совсем другие эмоции, чем фильмы и книги о войне. Дай бог, чтобы кнопкой SOS они пользовались как можно реже.

622 участника Великой Отечественной войны, в том числе 196 барнаульцев, в юбилейный год Победы получат в подарок телефоны и мобильную связь. Партнерами проекта выступили операторы «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Теле-2». Согласно услуге «Ветеран» участник проекта ежемесячно получает 300 минут телефонных звонков и 150 СМС-сообщений бесплатно.