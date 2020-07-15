В Алтайском крае на 76% загружены ковидные госпитали

В Барнауле в ковидных госпиталях разворачивают дополнительные места, спортсменам разрешили тренироваться, а кинотеатры пока под запретом. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции, которую провели в онлайн-формате министр здравоохранения Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

— В Алтайском крае на 76% загружены ковидные госпитали. За прошедшие сутки из них выписаны 37 человек, а поступило на лечение 235 новых пациентов. Почти треть новых пациентов – 85 человек, – жители Барнаула, – озвучил данные на 13 июля Дмитрий Попов.

Общее число заболевших на сегодняшний день в крае – более 6 тысяч. Больше половины этих случаев – бессимптомные. Тяжелобольных пациентов – 98, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 26 человек. За вчерашний день зарегистрировано четыре смертельных случая пациентов с ковидом. Прямая причина одного летального исхода – коронавирусная инфекция.

В медучреждениях Барнаула и края сформированы запасы лекарственных препаратов и материально-технических средств. Есть кадровый резерв. Сегодня к оказанию медпомощи ковидным пациентам привлечены 382 врача. Есть запас средств защиты для медицинского персонала, который постоянно пополняется.

Также речь на пресс-конференции шла о досуговой жизни жителей региона.

Кинотеатры Алтайского края не возобновят работу с 1 августа. Также пока остаются под запретом бассейны, сауны и солярии.

Спортсменам региона разрешили возобновить тренировочную деятельность, но с условием соблюдения предписанных Роспотребнадзором методических рекомендаций.