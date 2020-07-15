Три пляжа официально открыты в Барнауле

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей Барнаула и с учетом изменений в Указ Губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с 11 июля в Барнауле открылись три пляжа.

Пляжи «Городской» (Правобережный тракт, 10), «Водный мир» (Правобережный тракт, 39) и пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24) заблаговременно подготовлены к купальному сезону.

Как рассказали в администрации Центрального района, на территории городского пляжа подрядной организацией обеспечено артезианское водоснабжение и выполнен монтаж пляжного оборудования: установлены душевые кабины, туалеты. Организован спасательный пост, оснащенный необходимыми плавательными средствами, снаряжением: спасательными лодками, жилетами и кругами. Подрядная организация в течение сезона будет осуществлять текущее содержание пляжа, расположенного на острове Помазкин, в соответствии с действующими требованиями СанПин, правилами благоустройства города и правилами пользования водными объектами Алтайского края.

Районной администрацией заключены договоры с вневедомственной охраной, со специализированными компаниями по вывозу жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также с клининговой компанией по санитарной обработке биотуалетов.

На территории всех трех пляжей проведены обследование и очистка дна водоемов. Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае провел лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка с территории пляжей. 10 июля получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Укомплектованы штаты спасателей, получены разрешения ГИМС МЧС России по Алтайскому краю на эксплуатацию пляжей.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков. Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Объявления об этом размещены на информационных стендах.

Вместе с тем, в Барнауле продолжается работа по профилактике происшествий на воде. Как уточняют в пресс-центре администрации Барнаула, в выходные дни, 11-12 июля, спасатели Управления по делам ГОЧС г. Барнаула выставили мобильные посты на берегах водоемов в Октябрьском районе на улице Понтонный Мост в районе остановки «Склады» и в Центральном районе на острове Помазкин. На местах дежурства спасатели рассказывали отдыхающим о правилах поведения на воде, действиях при оказании первой помощи пострадавшим, довели до их сведения информацию об открытии пляжей, на которых можно безопасно отдыхать и купаться.