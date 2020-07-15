Россельхознадзор проверяет места торговли посадочным материалом

Не все луковичные цветы, которыми торгуют в Барнауле, безопасны для вашего сада и приусадебного участка. Соответствующий вывод сделали специалисты Россельхознадзора, выявив в ходе посещения рынков и мест сезонной торговли посадочный материал неизвестного происхождения.

— Контролируя соблюдение правил торговли посадочным материалом, мы на протяжении нескольких лет отмечаем появление на рынках и в местах сезонной торговли в этот период продавцов луковиц цветочных растений. Посадочный материал тюльпанов, лилий, нарциссов, лилейников не подтвержден соответствующей документацией, – отмечает начальник отдела семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Овсянников.

Как оказалось, чаще всего виновники нарушений поясняли контролирующим органам, что торговали луковицами иностранного происхождения, привезенными из Южного федерального округа.

При продаже такой посадочный материал рассыпали в коробки без маркировки. Об особенностях цветков и характеристиках растений покупателям предлагалось судить по красочным изображениям, прикрепленным к коробкам различными способами, зачастую бельевыми прищепками.

Кроме отсутствия документов, удостоверяющих сорт, происхождение, качество, продавцами не соблюдались требования к условиям перевозки и хранения, на это указывал внешний вид луковиц. У части начиналась выгонка ростков, на других виднелись признаки поражения наружных чешуй грибковыми болезнями, часть луковиц оказалась подсушена. Выкладывая на прилавок весь ассортимент, продавцы не обеспечивали температуру и влажность воздуха в соответствии с требуемой технологией хранения.

Перед началом массовой продажи посадочного материала луковичных цветочных растений Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает, что только сформировавшиеся, вызревшие, перешедшие в состояние покоя луковицы оптимально приспособлены к длительному хранению, транспортировке и пересадке.

— Согласно стандарту, при транспортировке луковиц цветочных растений следует поддерживать температуру не ниже 8 и не выше 20°С, – отмечает эксперт. – Снизить риск от приобретения некачественного посадочного материала можно, отстаивая свои права на получение информации о товаре, требуя от продавца документами подтвердить происхождение, фитосанитарную безопасность, сорт, качество, либо совсем отказаться от покупки нежизнеспособных луковиц.

На вопросы, возникающие у барнаульцев при приобретении посадочного материала, помогут найти ответ в отделе семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону 66-84-34.

За нарушение правил продажи луковиц цветочных растений на рынках и в местах сезонной торговли Барнаула и края в 2017 году к ответственности привлечены 20 продавцов, в 2018 году – 28, в 2019 году – уже 40.