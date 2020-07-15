Ремонт теплосетей по контуру ТЭЦ-2 продолжается

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают устранять повреждения теплосетей в контуре ТЭЦ-2, выявленные в ходе опрессовки и влияющие на возобновление подачи горячей воды.

По состоянию на 14 июля, отключенными остаются 41 жилой дом, один детский сад и две школы. Работы на сетях, от которых запитаны эти объекты, ведутся в усиленном режиме. В теплосетевой компании пояснили, что горячее водоснабжение будет возвращаться по мере устранения повреждений: часть объектов «запустят» уже к вечеру 15 июля.

По словам директора теплосетевой компании Александра Гросса, самый сложный участок работ находится в центре города в районе улицы Димитрова и проспекта Социалистического. Там ведется перекладка 980 метров теплосети. Работы выполняются на территории детского сада, а рядом пролегает большое количество коммуникаций, в том числе газовых. Завершить перекладку сети планируется не позднее 20 июля, тогда же будет возобновлена подача горячего водоснабжения жителям 19 многоквартирных домов, в которых проживают 563 человека.

Пяти многоквартирным домам на ул. 80-й Гвардейской дивизии, в которых проживают 789 горожан, горячая вода будет возвращена 15 июля. Здесь энергетики завершают реконструкцию участка тепловой сети протяженностью 350 метров, которая была построена в 1962 году. После вскрытия канала специалисты СГК провели дополнительную оценку масштаба работ, в связи с чем были вынуждены увеличить время, необходимое для завершения ремонта.

Сотрудники Сибирской генерирующей компании разработали интерактивную карту отключений, которая обновляется каждые сутки по мере возобновления подачи горячей воды на объекты. Каждый барнаулец, открыв ее, может увидеть причину отсутствия воды в своем доме: желтым цветом отмечены дома, отключенные из-за повреждения теплосети, оранжевым – по причине капитального ремонта. Если на карте над домом нет никакого цветового обозначения, но горячей воды в доме нет – необходимо обратиться в управляющую компанию.

Вместе с тем 13 июля произошло централизованное отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3: на сетях началась опрессовка с последующим проведением капитального и текущего ремонта. Плановые работы планируется завершить к 3 августа.