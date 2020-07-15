О работах в рамках нацпроекта на стадионе «Динамо»

Вопрос о качестве легкоатлетических дорожек, уложенных на стадионе «Динамо» в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни», решен. Покрытие доработают, чтобы на нем можно было проводить не только любительские тренировки, но и профессиональные соревнования.

Дополнительно усилить

«Вечерний Барнаул» уже писал о том, что на стадионе «Динамо» в рамках проекта «Спорт – норма жизни» с весны велись работы по укладке легкоатлетических дорожек. Они пришли в Барнаул в одном комплекте вместе с искусственным газоном, который осенью 2019 года постелили на месте старого поля на стадионе «Трансмаш», где тренируются футболисты школы «Динамо».

Монтаж дорожек на главном футбольном стадионе краевой столицы также начался осенью, однако вскоре работы было решено перенести на весну. С наступлением тепла они возобновились.

И почти сразу к дорожкам возникли существенные замечания. Оказалось, что подходят они исключительно для любительских тренировок в неспециализированной обуви. Бегать в шиповках по ним нельзя. Стоит отметить, что вины ни «Динамо», ни регионального Минспорта в этом нет, за инвентарь, поступающий в регионы в рамках нацпроекта, отвечает Министерство спорта страны, формирующее комплекты и финансирующее их. Такие дорожки изначально были заложены в комплекс.

Отказываться от них глупо, тем более от принимающей стороны требуется финансирование монтажа. Однако и «полуфабрикат» для любительского спорта с учетом не слишком большого разнообразия легкоатлетических арен в регионе не устраивал. В итоге решено дополнительно усилить покрытие.

Как рассказала начальник отдела ресурсного и правового обеспечения Минспорта Алтайского края Яна Гладышева, дорожки забронируют, то есть укрепят покрытие, чтобы на них можно было заниматься и в шиповках. Как раз сейчас ищут организацию, которая готова качественно выполнить эту процедуру. Финансирование допработ взял на себя АКС «Динамо», ориентировочно бронирование обойдется в 2-3 млн руб. После всех работ на дорожки нанесут разметку.

В перспективе спортивный объект планируют сделать открытым не только для занимающихся в спортшколах или членов спортобщества «Динамо», найдя в его графике работы часы для тренировок всех желающих.

ФОКи для всех

Напомним, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» до 2022 года в Барнауле появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один решено возводить на ул. Юрина на территории спорткомплекса «Лабиринт», другой – на пустыре в новом микрорайоне на ул. Сиреневой. Оба ФОКа являются типовыми, однако предполагается, что они будут разной направленности – тот, что на ул. Юрина, отведут под игровые виды спорта, а на ул. Сиреневой – под единоборства. В Минспорте Алтайского края считают, что на спорткомплексе «Лабиринт» таким образом сложится полноценный спортивный кластер: здесь есть стадион, легкоатлетические сектора, в прошлом году возведен скалодром. ФОК для единоборств также будет востребован — в этом микрорайоне мало спортивных объектов. Сметная стоимость объектов 132,8 и 134,6 млн руб. соответственно (на разницу влияют особенности подключения к инженерным коммуникациям и обустройство инфраструктуры), из федерального бюджета выделено по 125 млн руб. на каждый ФОК. К проведению торгов и определению подрядчика уже все готово.

Кстати, благодаря успешной реализации нацпроекта в Алтайском крае федеральными властями принято решение о строительстве еще одного ФОКа, он появится в столице региона в 2024 году.

Финальный этап

Продолжаются работы и на гребном канале, где в мае 2021 года пройдет предолимпийский этап Кубка мира. 15 июля состоится электронный аукцион на проведение финального этапа работ. Максимальная цена контракта – 45,5 млн руб., срок окончания — до 30 апреля 2021 года. На эти средства завершат работы по обустройству обводного канала, благоустройству, строительству дороги к противоположному берегу и монтаж трибун на нем. Кроме того, СШОР Костенко получит дополнительно 24 млн руб. на приобретение инвентаря и оборудования, которые будут использоваться в том числе и для подготовки к Кубку мира.

13 районов Алтайского края получат малые спортивные открытые площадки в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году.