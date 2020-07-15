Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с членами Федерации бокса России

Встреча состоялась 9 июля, – информирует официальный сайт Алтайского края.

Виктор Томенко встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлёвым, руководителем службы безопасности Федерации бокса России Андреем Крушановым, заместителем генерального секретаря по профессиональному боксу Кириллом Щекутьевым и председателем правления Федерации бокса Алтайского края Арменом Тонояном. На встрече также присутствовали зампред Правительства Алтайского края Денис Губин и министр спорта Алексей Перфильев. Тема встречи – проведение спортивных турниров после снятия ограничений по COVID-19.

Умар Кремлёв поблагодарил Виктора Томенко за поддержку бокса и рассказал о ближайших планах. «Мы хотели провести в конце года здесь, в Барнауле, юношеское первенство России, а в следующем году – юниорское: два первенства России, если вы поддерживаете», – рассказал генсекретарь Федерации бокса России. Также есть планы и амбиции на проведение первенства Европы в Алтайском крае.

Умар Кремлёв подчеркнул, что в Алтайском крае бокс – популярный вид спорта. В регионе около семи с половиной тысяч спортсменов всех возрастов, что является хорошим показателем на фоне других регионов.

Напомним, в июне в Белокуриху на сбор в рамках подготовки к бою против Диллиана Уайта, который пройдет 22 августа, приезжал российский боксер-профессионал Александр Поветкин.