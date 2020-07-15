Городское хозяйство готовится к предстоящей зиме

К предстоящему зимнему периоду 2020-2021 годов в Барнауле необходимо подготовить 3241 многоквартирный дом, из которых 2840 – с центральным отоплением. По состоянию на 10 июля, на 1326 (46% ) объектов получены акты технической готовности (в прошлом году на эту дату акты техготовности были получены на 882 дома).

При подготовке многоквартирных жилых домов к отопительному сезону особое внимание уделено признанным аварийными и подлежащими сносу. Это по определению ветхое жилье, с изношенными коммуникациями, и подготовка его к зимнему периоду ведется наиболее тщательно и скрупулезно. В настоящее время аварийными в Барнауле признано 224 многоквартирных дома. Обслуживающими организациями проведена ревизия инженерного оборудования на 89 таких проблемных домах (40%).

Главой города поставлена задача профильным комитетам – на особом контроле держать подготовку к отопительному сезону домов со встроенными объектами социальной сферы. Это 72 многоквартирных дома с расположенными в них учреждениями дошкольного образования и медицинскими учреждениями. По состоянию на 10 июля акты технической готовности получены на 32 таких объекта (44%).

Еще одно важное направление в комплексных мероприятиях по подготовке к зимнему отопительному сезону – подготовка оборудования и тепловых сетей барнаульских ТЭЦ. Кстати, со вчерашнего дня начались гидравлические испытания теплосетей в контуре ТЭЦ-3. А энергетики ведут ремонт участков теплосетей контура ТЭЦ-2, которые не выдержали контрольного испытания повышенным давлением, а также запланированных к замене в рамках ремонтной программы.

Конечно, барнаульцам эти уличные работы с привлечением тяжелой техники, перекопами газонов и проезжих частей дорог доставляют определенный дискомфорт, но испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность – обязательное условие подготовки инженерной инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в летнее время.

К окончанию ремонтного сезона город должен получить паспорт готовности. Паспорт готовности – это не гарантия безаварийной работы. От аварий никто не застрахован. Но документ подтверждает, что во время подготовки к зимнему сезону весь необходимый комплекс подготовительных работ и мероприятий в городском хозяйстве проведен в полном объеме.

Работа городских служб и ресурсоснабжающих организаций по подготовке к зимнему периоду продолжается.

Вячеслав Франк: «Уверен, что Барнаул достойно подготовится к предстоящему отопительному сезону, в этом у нас сомнений нет. Готовность города к зиме традиционно определяется получением паспорта готовности. Мы уже четыре года подряд получаем этот документ и уверенно входим в зиму».