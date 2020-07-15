Благодаря грантовой поддержке администрации Барнаула ТОС «Народный» реализовал проект «Здорово быть здоровым»

На выделенные 65 тыс. руб. были приобретены два современных кардиотренажера: беговая дорожка и велосипед.

— Проект был написан по заявкам жителей нашего микрорайона, – рассказала председатель Совета ТОС «Народный» Ольга Гречишкина. – Люди не ходят в тренажерный зал по разным причинам, начиная с отсутствия средств и заканчивая нехваткой времени и желания заниматься рядом с незнакомыми людьми. Скандинавская ходьба, которую мы активно внедряем с помощью партнеров из ТОС «Гущинский» и учителя физкультуры СОШ № 113 Анны Мякшиной, так понравилась жителям, что они попросили постоянную спортивную площадку на все погодные случаи. Мы готовы открыть двери хоть завтра, но ждем улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Среди первых жителей микрорайона, кто пришел опробовать установленные тренажеры, был депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов.

— Отличные впечатления, – поделился Дмитрий Владимирович после десятиминутных занятий на велосипеде. – Мне нравится, что люди будут приходить сюда не только заниматься под наблюдением специалиста, но и общаться. Два ТОС организовали вокруг себя жителей, для каждого нашлось занятие по душе, достаточно кружков и для пенсионеров, и для детей, и для молодежи.

Десятилетний Андрей Тимохин отметил, что на обычном велосипеде кататься легче и интереснее, но мужчине ли бояться трудностей?

— Человек я не очень спортивный, зарядку делаю раз в год, – поделился он. – На велосипедном тренажере придется поработать ногами, а на дорожке еще и головой, чтобы с нее не свалиться. Пока не планирую наматывать много километров, но заниматься мне действительно понравилось.

Для председателя Совета ТОС «Гущинский» Анны Кныш ходьба – единственный доступный вид спорта.

— Мне не лень ходить в клуб или фитнес-центр, просто некогда, – поделилась Анна. – Быстрее добраться куда-то, сев на автобус, чем пройти пешком. Вместе с тем занятия мне необходимы, чтобы разгрузить позвоночник, поэтому такие тренажеры – просто подарок. Единственное неудобство, которое я сегодня ощутила, пройдя на дорожке четыре километра с приличной скоростью, – это неуверенность движений на ровной земле, но это пройдет после регулярных тренировок.

По словам Ольги Гречишкиной, спортивные тренажеры установлены не капитально, их можно передвигать в любое место помещения ТОС. Со временем общественники планируют приобрести специальные коврики для занятий дыхательной гимнастикой, чтобы спортсмены-любители заходили на тренажеры уже подготовленными.

При благоприятной эпидемиологической обстановке в Барнауле спортивный уголок начнет работать по адресу: ул. Попова, 54, по расписанию, в котором запланированы дни для школьников, студентов, людей среднего возраста, многодетных и малообеспеченных семей, возраст 65+ .