В Алтайском крае прошел III форум молодых семей

Третий по счету форум молодых семей состоялся в формате онлайн: участники смогли принять участие в мастер-классах и познакомиться с интересными объединениями города Барнаула не выходя из дома.

В День семьи, любви и верности для молодых семей нашего региона прошел марафон мастер-классов, которые предложили творческие коллективы и общественные организации. Центр развития творчества детей и юношества Индустриального района Барнаула провел три мастер-класса: участников форума научили делать подушки-игрушки из помпонов, улиток из соленого теста, а также показали основы плетения из бисера.

АКОО «Белые вершины» познакомила зрителей с песочной терапией, а затем тоже предложила научиться делать забавные игрушки для детей своими руками: молодые семьи попробовали смастерить тряпичных кукол и сенсорную коробку. Бойцы студенческого педагогического отряда «Аврора» поделились секретами рисования на необычном холсте – чайных пакетиках. А ребятишки из «Детского бюро отдыха и путешествий» показали, как сделать красивый букет ромашек из подручных материалов: цветной бумаги, деревянных шпажек и пластиковой бутылки.

Помимо этого, участники форума смогли познакомиться онлайн с музеем «Мир времени» и его коллекциями, Алтайским археологическим обществом, студией старинного танца «Северная сторона».

Пока семьи осваивали образовательную часть форума, экспертная комиссия рассматривала творческую часть – присланные участниками ролики о себе и своих увлечениях. А они действительно показали себя во всей красе: семейные фотоальбомы, портфолио с совместными достижениями, видео с выступлений на сцене – это далеко не все, чем могут похвастаться алтайские семьи. Например, Кристина Бакулина из Поспелихинского района рассказывает:

— Мой папа любящий, отзывчивый и очень трудолюбивый. Когда мы переехали в деревню, исполнил свою мечту детства – занялся пчеловодством! Еще он любит заниматься техникой и работает в своей столярной мастерской. Как только я научилась ходить, сразу стала ему помогать.

Семья Бакулиных и была признана победительницей форума. В номинации «Самая креативная семья» победила семья Шипуновых, а в номинации «Самая талантливая семья» – семья Кербер, обе они из Троицкого района. «Самой трудолюбивой семьей» названа семья Сокол из Славгорода, а «Самой дружной» – Струценко из Табунского района.

Всего в форуме приняли участие 18 семей из 12 муниципальных образований.