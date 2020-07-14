Ушел из жизни известный художник, талантливый педагог с 30-летним стажем Владимир Кикоть

Ушел из жизни известный художник, талантливый педагог с 30-летним стажем Владимир Кикоть. Недавно ему исполнилось 60 лет.

Владимир Николаевич родился в Барнауле, окончил Новоалтайское художественное училище по специальности «преподаватель черчения и рисования». Работал в детской школе искусств в Штабке, художником-оформителем в объединении «Трикотажница», а с 1992 года преподавал в Барнаульской детской художественной школе № 2, где воспитал множество учеников и творческих последователей.

Работал Владимир Кикоть в жанре пейзажа, в лучших традициях русской реалистической школы. С 1998 года Владимир Николаевич – член Союза художников России, тогда же начал принимать участие в выставках разных уровней, в том числе и в выставке произведений алтайских художников в Государственной Думе (Москва, 1999 год), в региональной экспозиции «Сибирь – IX» (Иркутск, Томск, 2003 год), в выставке произведений алтайских художников в рамках проведения Года России в Казахстане (Барнаул – Усть-Каменогорск – Семипалатинск, 2004 год), зарубежной выставке художников Алтая (Китай, Урумчи, 2006 год), в групповой выставке алтайских художников в Представительстве Президента РФ по Сибирскому федеральному округу (Новосибирск, 2007 год).

С 2004 по 2007 годы был членом правления Алтайской краевой организации Союза художников России.

Работы художника хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, частных коллекциях в России и за рубежом.