С гарантией на десятилетия: технологии алтайских строителей повышают качество ремонта

В этом году по программе капитального ремонта многоэтажных домов в Барнауле будет отремонтирован 91 дом. Работы выполняют на средства собственников жилья, которые отчисляют взносы в краевой фонд капитального ремонта. Кроме того, 71 дом отремонтируют за счет средств собственников, формирующих свой фонд капремонта на спецсчетах.

Дом № 10 на ул. Георгиева был построен почти полвека назад, в 1972 году. Время берет свое. Лотковая кровля, когда-то прогрессивное инженерное решение в жилищном строительстве, обветшала. При подготовке дома к ремонту эксперты убедились, что ребристые плиты перекрытия в плохом состоянии, что называется, латать – не за что хватать. Поэтому было принято решение смонтировать на многоэтажке металлокаркасную шатровую крышу. Кстати, это разработка алтайских специалистов фонда капремонта. Технологию ремонта крыш с устройством металлического каркаса и укладкой профлиста в Барнауле опробовали первыми в России. По новой технологии в городе уже капитально отремонтировано несколько многоквартирных домов, а Ассоциация региональных операторов России рекомендовала опыт Алтайского края в качестве лучших практик другим регионам. Вместо традиционной деревянной стропильной системы и обрешетки монтируется металлическая конструкция, которая обшивается металлопрофилем.

По словам прораба подрядной организации ООО «Техсоюз» Сергея Серикова, на объект бригада строителей зашла два месяца назад, и ориентировочно все работы будут завершены к середине августа.

— За это время заменили сети горячего и холодного водоснабжения, сейчас вот подходим к завершению работ на кровле. Работа большая, объемная. Так сказать, от подвала до крыши дом будет отремонтирован. Залили армопояс с металлическими закладными для крепления стропильной системы. Конструкцию обработали антикоррозийным составом, металлопрофиль для надежности и во избежание возможных протечек монтируем с напуском в две волны. Параллельно с монтажом кровли утепляем керамзитом пространство между потолочными плитами и плитами перекрытия. За качество ручаемся. Крыша не потребует ремонта лет 50, – гордится результатами работы прораб.

Общая стоимость ремонта инженерных сетей и крыши составила около 9 млн рублей. Из них 1,8 млн – доля собственников жилья, которую они накопили с начала действия программы на счете регоператора. Собираемость отчислений на капремонт жителями составляет 98 процентов.

Основной объем работ уже сделан. Осталось закрыть металлопрофилем один скат крыши, установить ограждения, смонтировать зонты вентиляционных шахт и будки выхода на кровлю для последующего обслуживания кровли.

На этой неделе строители из бригады начнут по такой же технологии ремонтировать кровлю соседнего дома по адресу Георгиева, 16. На него уже подняли опалубку для заливки армопояса.

В 2020 году в план регионального оператора включено 64 кровли (в том числе и с переустройством), в 13 домах будет заменено инженерное оборудование, в 15 выполнен ремонт фасадов (в том числе и с утеплением). Замена лифтового оборудования планируется в 7 многоквартирных домах (будет установлено 37 новых лифтов). За весь период действия программы в Барнауле заменили лифтовое оборудование в 29 МКД (в эксплуатацию введено 155 новых лифтов). Сегодня строители подрядных организаций работают на 31 многоэтажном доме. 40 объектов уже принято после капремонта в эксплуатацию. За весь период действия программы в Барнауле отремонтировано 514 многоквартирных домов, в том числе в 2019 году – 71.