Режиссер из Питера поставила в театре кукол добрую и очень человечную сказку

В театре кукол завершили работу над новым спектаклем «Легенда о добром Л.» — доброй мудрой сказкой, которая откроет этой осенью новый театральный сезон. Можно сказать, что репертуар «Сказки» пополнится еще одной талантливой и неординарной работой, рассчитанной на семейный просмотр.

«Ведь мы же люди!»

Автора этой постановки – режиссера Екатерину Ложкину-Белевич – директор «Сказки» Надежда Васильева пригласила в Барнаул после того, как увидела ее работу «Слон» в знаменитом питерском театре Karlsson Haus. Режиссер довольно охотно откликнулась на поступившее предложение, и вот уже в репертуаре «Сказки» — новый спектакль: очень трогательный, наполненный множеством смыслов, ярких образов, тонких намеков на нынешние жизненные реалии. И еще – очень красиво оформленный не только сценографически, но и в звуковом и пластическом плане.

Как оказалось, новая постановка создана по мотивам сказки американского автора Доктора Сьюза «Тидвик – добрый лось» (по ней даже в 1986 году на Свердловской киностудии сняли мультфильм под названием «Добро пожаловать»). Добротно ее переработав, авторы оставили лишь имя главного героя. Текст же был заново написан Екатериной Ложкиной-Белевич в соавторстве с Денисом Полевиковым.

— На самом деле Денис – питерский актер, который ко всему прочему обладает еще и литературным даром, – пояснила режиссер. – Вместе с ним мы создали сказку «Слон», барнаульский спектакль – наша четвертая совместная работа.

Начинается сказка с того, что когда-то по берегу одного озера бродило стадо счастливых лосей. В этом большом семействе и родился лось Тидвик с очень добрым сердцем. Став взрослым, он не утратил своей доброты. И однажды повстречал на своем пути жука Жака, который напросился прокатиться на ветвистых рогах лося, а потом остался в них жить. Постепенно к этому жуку присоединились и другие обитатели леса – моль, дятел вместе со своей спутницей, а затем и белка с бельчатами. Тидвик не мог всем им отказать в гостеприимстве и искренне считал шумных жильцов, проделавших прямо в рогах дупла и норы, своими друзьями. «Ведь мы же люди!» – то и дело приговаривал он, пуская в рога очередного обитателя. Однако вместо благодарности за свою доброту бедный лось получал одни упреки. А когда пришла зима, перед лосем встал выбор – отправиться за пропитанием и подальше от холодов на южный берег озера или оставаться там, где бушует зима. Но тут обитатели лосиных рогов взбунтовались – им, находившимся в тепле, решение Тидвика не понравилось: очень уж они хотели отметить Новый год в зимнем пейзаже. На этот счет они даже устроили голосование, по итогам которого лось, конечно же, проиграл. Так он и остался встречать праздник на севере – голодным, увешанным праздничными гирляндами. Но в один прекрасный день с ним случилось то, что ежегодно происходит со всеми лосями – у него отпали рога. И Тидвик вмиг освободился от сонма жителей, возомнивших себя собственниками.

Переплетение сложных тем

Этот спектакль поставлен так, что в нем настолько тесно сосуществуют актеры и куклы, что переключаться с одних на других становится совсем несложно. Они едины. Вот за ширмой театра теней показывается, как лось вырос, и перед публикой предстает уже актер Александр Сизиков, задача которого не только управлять большой куклой-маппетом, но и самому исполнять роль Тидвика. Причем перевоплощался он настолько виртуозно, что под конец постановки, вжившись в свой образ, ему уже не требовалось брать в руки куклу-лося, он и без нее был им. Очень живо и с юмором подали своих персонажей и другие артисты – Евгения Пухова, Дмитрий Капустин, Виктория Бахарева.

Само действие было многомерным, с множеством смысловых вставок, отсылок к жизни героя, к его предкам, которые то и дело появлялись из-за раздвижной ширмы и внушали Тидвику, что им попросту пользуются и его жалость к нахальным жильцам ни к чему хорошему не приведет. Многоплановость придавали и эпизоды с использованием театра теней, демонстрацией внутреннего мира героя (к примеру, сон лося был визуализирован с помощью все той же раздвижной ширмы, которая словно служила дверьми в лосиное подсознание).

Особое внимание хотелось бы уделить сценическому оформлению. Главным символом спектакля, его смысловым центром стала люстра в виде лосиных рогов, возвышающаяся над сценой. Эта задумка, как и другие детали оформления (лестница, которая то и дело разбиралась и использовалась как часть декорации, а потом снова собиралась, представляя собой некий путь наверх, словно дорога к очеловечиванию), наталкивала на постижение сути сказки.

— Изначально нам представлялось оформить этот спектакль как чаепитие, и все происходящее уместить за длинным столом, – прокомментировала художник спектакля Наталья Бакулева. – И поначалу я представляла себе разные интерьеры, в которых могло бы происходить действие. Но в этих фантазиях сразу же заняла центральное место люстра — рога. Эти рога и стали отправной точкой в сочинении других декораций.

По словам театроведа Елены Кожевниковой, спектакль получился очень живой, трепетный, загадочный. В нем каждая деталь, каждое движение актеров несут в себе определенную энергию.

— В этой постановке очень много смысловых пластов, – говорит Елена Сергеевна. – Причем эти пласты существуют метафизически, они рождаются прямо по ходу спектакля, отчего мне даже стало интересно: как все это срастется во время следующего показа или же предстанет по-другому? И еще в спектакле поднято очень много сложных тем. Взять, к примеру, неоднократно повторяющиеся ритмические фразы: «Мы же люди!», «Все мы люди!». И актеры, работая в открытом пространстве и представая перед нами с куклой или без, словно показывают: да, мы люди, которые лишь провоцируют некую игру и лишь на время превращаются в зверей… Еще хотелось бы отметить работу художника, которая заострила внимание публики на рогах – ведь именно их лось принес в жертву ради других.

Премьера спектакля состоится 5 и 6 сентября в театре кукол «Сказка» (пр. Ленина, 19).

Отвечая на вопрос: «Так кто же такой Л. в названии спектакля?», режиссер Екатерина Ложкина-Белевич ответила: «Это тот, кто не совсем лось, а «людь», наверное».