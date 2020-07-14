25 барнаульских семей стали участниками фотоконкурса, приуроченного ко Дню Петра и Февронии

В пятницу, 10 июля, в краевой столице подвели итоги городского фотоконкурса «Семейное счастье» среди семей, где один из супругов или ребенок имеет инвалидность. Его победителям и лауреатам вручили дипломы, памятные и сладкие подарки.

Секрет любви

В Алтайском крае массовые мероприятия запрещены, но оставить барнаульские семьи в канун праздника без внимания в администрации города не могли. Традиционного концерта устроить не удалось, но зато наградить за победу в семейном фотоконкурсе в торжественной обстановке получилось. Для безопасности участников провели индивидуальные церемонии награждения.

Победителей и призеров определяли в четырех номинациях: «Семейная кухня», «Семейный досуг», «Семейный спорт» и «Семейное путешествие». Участники могли прислать снимки на каждую из предложенных тем. Так, Пименовы рассказывали с помощью фотоколлажа о поездках по Горному Алтаю и кулинарных экспериментах.

— Хвастались слойками, – рассказывает мама двух дочек Светлана Пименова. – Ребятишки любят выпечку из слоеного теста. Снимки делали специально к конкурсу, хотя и так давно задумывались о такой фотосессии. Просто любим готовить вместе. Каждый делает, что может. Старшая Катерина, например, умеет не все, но она отвечает за чистку яиц на любое блюдо, где-то что-то помажет, посыплет. Это у нее хорошо получается, поэтому мы обожаем подготовку к Пасхе.

Рассказывать о принципах воспитания девочек Светлана не торопится: что хорошо одному, плохо другому. Но знает, что нужно всем без исключения – любовь искренняя, беспричинная. Дочери Настя с Катей на ее недостаток не жалуются – мама делает все, чтобы они развивались, занимались тем, к чему лежит душа. Так, первая нашла себя в танцах, а вторая – совершенствует вокал.

Необычный состав

У Пименовых семья относительно небольшая, а вот масштабам и составу семьи Бирюковых сложно не подивиться. У них десятилетние двойняшки Варя и Лиза, собака, кошка, хомячок и три лягушки в придачу.

— Дети любят животных, вот и приходится брать тех, кто понравится, – оправдывает минизоопарк Андрей Бирюков. – Началось все с кошки Пуши, потом хомяк, честно говоря, забыл, как зовут. Волей случая пришли в зоомагазин, там – лягушки. Взяли двух. Оказались разнополыми, и их зеленая семья стала множиться – появилась третья. Недавно Варя заинтересовалась собаками – привезли из «Ласки» дворняжку Люсю.

Однако на конкурсных фотографиях Бирюковых совсем не зверинец, а путешествия (с ними стали победителями в номинации). Путешествуют они много, возвращаться на старые места не любят, предпочитают познавать что-то новое.

— На конкурс отправили фото с поездки на Байкал, – рассказывает Андрей. – Туда мы спонтанно выбрались: сидели с друзьями за чаем, зашел разговор и через три недели мы были там. Мечтаем отправиться еще на Иссык-Куль в Киргизию и на Бухтарму в Казахстан, да пока отложили – строим дом, все силы, средства и мысли – там. Как только совьем гнездышко, будем воплощать мечты.

Память в альбомах

Шитовы тоже заядлые путешественники. Чаще других они вспоминают о путешествии на Урал, походе в ижевский зоопарк и видах с горы на город Сим.

— Когда брат Макар, ему скоро исполнится 11 лет, ходил сам, мы часто ездили, а теперь он передвигается на коляске и выехать куда-то получается не так часто, – признается Галина Шитова. – Вспомнить поездки нам помогают снимки – мы любим фотографировать и фотографироваться. У нас дома очень много альбомов – не доверяем электронным носителям. На конкурс прислали как раз фотоколлаж с того визита на Урал, стали третьими в номинации. Это для нас приятная неожиданность.

Подарки и поздравления от лица администрации города Барнаула победители и призеры конкурса получили из рук председателя городского комитета по социальной поддержке населения Ольги Ишутиной:

— Берегите друг друга, любите, пусть ваши глаза сияют несмотря ни на что!

Фотоконкурс «Семейное счастье» организован комитетом по социальной поддержке населения администрации города Барнаула. В этом году он проводился впервые.