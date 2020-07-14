10 лет Татьяна Кобзева выполняет обязанности председателя уличного комитета в частном секторе на ул. Халманова

Обязанностей и забот у Татьяны Кобзевой на круглый год хватает. Она в ответе не только за комфортные условия проживания: своевременный вывоз мусора, расчистку снега, озеленение, освещение, но и за гражданскую сознательность каждого жителя улицы Героя Советского Союза Иосифа Халманова.

— Дома частного сектора, на мой взгляд, отражают характер своих хозяев, – с улыбкой говорит Татьяна Андреевна. – У кого-то забор из профлиста и ни соринки вокруг, а у кого-то ограда покосилась и ни цветочка, ни кустика рядом. Вот мне и приходится искать подход к каждому жителю, чтобы человек понял, проникся и поучаствовал хоть в субботнике, хоть в помощи своему ближнему. Улица начала застраиваться более 40 лет назад, мы все друг друга знаем и вместе прошли такие трудозатратные мероприятия, как газификация, организованный сбор и вывоз мусора, установка памятной стелы Героям Советского Союза Сергею Рубусину, Анатолию Балабанову, Иосифу Халманову.

По словам Татьяны Кобзевой, сейчас больших проблем на улице нет, даже дорогу отсыпали асфальтовым сколом. Попасть в нацпроект улица вряд ли сможет, больно она узкая, неровная. Да и домовладений здесь всего 43. Практически нерешаем вопрос и с детской площадкой: места для нее нет. Пока улица застраивалась, площадка была, но по мере исчезновения свободных земельных участков переносимые с места на место элементы площадки пришли в негодность.

— Мы активно участвуем в мероприятиях, которые проводит наш родной ТОС «Докучаевский», – пояснила Татьяна Андреевна. – Будь то праздники ко Дню защиты детей или выступление уличной команды в спортивных соревнованиях на стадионе «Мотор». Очень помогает моя семья и сестра Валентина со своими детьми. Проинспектировали адресное хозяйство к Всероссийской переписи, обошли с разъяснениями всех жителей в период кампании голосования по поправкам в Конституцию РФ. Мы довольны, что в этом году голосование проходило прямо на улице, почти все успели здесь проголосовать из тех, кто не был на работе.

В летнее время основной заботой председателя уличного комитета становится своевременный покос травы и контроль за тем, чтобы не возникало стихийных свалок.

— На нашей улице нет одиноких жителей, поэтому обращаемся к родственникам, если трава выросла по колено, – рассказала Татьяна Кобзева. – После таких обращений, как правило, в течение нескольких дней территорию возле дома приводят в порядок. Стихийных свалок у нас тоже нет с тех самых пор, как мы всей улицей вычищали территорию, куда сами жители и сваливали мусор. К слову, территория у нас сквозная, прохожие таки мусор выбрасывают, но это уже не свалка. Приходится самим собирать, не будешь же караулить безобразников целый день. Отмечу, что как бы сложно ни было в период самоизоляции с зарплатами, когда у соседей случился пожар, люди откликнулись по максимуму: помогали деньгами, вещами, посудой.

Жители ул. Халманова очень трепетно относятся к стеле имени трех Героев Советского Союза. Когда-то крохотная рябинка сейчас благодаря хорошему уходу превратилась в крепенькое деревце, регулярно подсаживаемые цветы радуют глаз разнообразием палитры.

— Это единственное место на улице, где мы проводим торжественные и памятные мероприятия, – рассказала Татьяна Кобзева. – Молодежь знает биографию этих героев, а младшие детки помогают носить воду для полива цветов на клумбах.

Институт уличных комитетов появился в Барнауле более 30 лет назад одновременно с появлением органов территориального самоуправления. К 1997 году в краевой столице действовало уже 897 домовых, уличных комитетов, пять советов и комитетов самоуправления микрорайонов.