В День семьи, любви и верности общественники Барнаула устроили бесплатный просмотр фильма «Любовь и голуби»

Три органа территориального самоуправления Ленинского района: «Гущинский», «Народный» и «Горский» подготовили для своих гостей открытки с историей праздника, который недавно вошел в историю страны. С соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии, в зале собрались молодые семьи и подростки, чтобы окунуться в очарование доброй лирической комедии.

Разговор о семье

Просмотр прошел в рамках проекта ТОС «Гущинский» «Никто не забыт, ничто не забыто», поддержанного администрацией Барнаула. Для его реализации приобретены большой экран и видеопроектор, чтобы в юбилейный год Победы знакомить молодежь с советскими фильмами о войне. Первый просмотр фильма «Аты-баты, шли солдаты…» вызвал такой интерес у подростков, что общественники решили расширить тематику бесплатного кинотеатра. Первым внетематическим фильмом стала любимая многими поколениями комедия «Любовь и голуби».

— Советские фильмы молодежь дома не смотрит, не говоря уже о том, чтобы их обсуждать с друзьями, – поделилась председатель ТОС «Гущинский» Анна Кныш. – В наш мини-кинотеатр приходят без попкорна и жвачки, во время сеанса не хихикают и не отвлекаются, потому что темы, затронутые в фильмах, никогда не потеряют своей актуальности. В этих лентах нет трюков и спецэффектов, необыкновенных костюмов, но затрагиваются такие струны души, которые находят отклик у представителей самых разных поколений. Многие из подростков, которые сегодня пришли на просмотр, уже интересуются противоположным полом и понимают, что серьезные отношения приводят к созданию семьи. А в ней может случиться всякое. Тем не менее умение прощать, забота друг о друге сплачивают семью, в итоге она может справиться с любыми трудностями, главное, чтобы все вместе. Важно, чтобы подростки поняли: семья – это ежедневный труд, в котором нет мелочей.

Гостями просмотра в этот день стала семья Тимохиных, в которой растет трое детей, а для главы кинофильм «Любовь и голуби» является самым любимым.

— Мы познакомились 11 лет назад при довольно странных обстоятельствах, – рассказала Марина Тимохина. – Я в то время работала продавцом в магазине, Женя пришел за покупками и попросил номер телефона, якобы для того, чтобы позже делать оптовые покупки. У меня и мысли не возникло, что я ему просто понравилась, а продавец не занимается оптом… Встречались мы недолго, уже скоро в семье появился первенец Андрей, а следом за ним дочь Настя. Я по гороскопу – Телец, своему знаку соответствую в полной мере, то есть упертая до невозможности. Но муж сумел подобрать ключик к моему характеру, поэтому до споров в семье практически никогда не доходит.

Ниточка с иголочкой

— У нас в семье сразу повелось, что мы все делаем вместе, от принятия решения до его исполнения, – с улыбкой продолжает Евгений Анатольевич. – За грибами, например, стали выезжать, когда младшему сыну Мише было от роду несколько месяцев. Открываем дверь машины и отходим недалеко, или меняемся с супругой: пока один присматривает за мелким, второй со старшими детьми отправляется на поиски и учит их, как правильно собирать грибы, чтобы не пострадала грибница.

В семье Тимохиных учитываются предпочтения каждого и в еде. Если сын Андрей, к примеру, попросил окрошку, а мама готовит борщ, значит, на обед будет два первых блюда. Они все вместе и пироги стряпают: мужчины раскатывают тесто и лепят, а девочки занимаются начинкой.

— Многое зависит от того, в каких условиях вырос ребенок, – продолжает Марина Геннадьевна. – Нас, например, у родителей было трое, особым доходом семья похвастаться не могла, поэтому зарабатывать я начала еще в школе. Когда понимаешь – чтобы купить платье или гаджет, нужно работать пару месяцев, к вещам относишься совершенно по-другому. Мои дети тоже это осознают, хотя подрабатывать им еще рановато, но чужой труд научились уважать с раннего детства. Я же, в свою очередь, стараюсь использовать любую возможность, чтобы проводить с ними вместе как можно больше времени.

Себе и людям

Марина Тимохина несколько лет возглавляет ТСЖ дома № 256 на ул. Антона Петрова, сейчас в декретном отпуске. Свою кипучую энергию молодая женщина направила на то, чтобы привести в порядок инженерные коммуникации, а потом взялась и за дворовую территорию. За последние годы жильцы узнали, как это здорово – готовить и проводить праздники для всех, как активно включаются дети и подростки в субботники, строительство зимнего городка или праздники к знаменательным датам.

— Все трое детей – разные по характеру, если дочь охотно нянчится с младшим братом, то старший сын Андрей мне помогает во дворе что-то делать, – с улыбкой говорит Марина Геннадьевна. – Очень любим ходить на большие уличные праздники, которые проводят ТОС Ленинского района. Я бросаю все дела и хожу вместе с детьми, поскольку они обзаводятся новыми друзьями, расширяют кругозор. Стараюсь быть с ними рядом всегда, при этом не навязывая ни свою точку зрения, ни мнение, но всегда помогу советом, если нужно, и обязательно порадуюсь любому достижению, даже самому маленькому. А наш папа во всем этом – главный исполнитель-ремесленник наших общих затей. Все, что выходит из-под его рук, сделано с душой и большой ответственностью.

Только за летний период семья Тимохиных ежегодно проезжает 10-12 тыс. км на машине, регулярно бывая на рыбалке, в зоопарках, парках, в музеях. Самым интересным для детей пока является музей Калашникова в Курье.